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Japan Airlines, çarpışma sonucu alev alan uçaktan 100 milyon dolar zarar bekliyor - Son Dakika
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Japan Airlines, çarpışma sonucu alev alan uçaktan 100 milyon dolar zarar bekliyor

Japan Airlines, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpışma sonucu alev alıp küle dönmesinin ardından 100 milyon doların üzerinde işletme zararı beklediğini açıkladı. Kazada, yolcu uçağındaki 367 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilirken, Sahil Güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i hayatını kaybetti. Japan Airlines, uçağın 79 milyon sterlinlik zararının sigortanın karşılayacağını belirtti.

04.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 15:22
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Japan Airlines, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpışma sonucu alev alıp küle dönmesinin ardından 100 milyon doların üzerinde işletme zararı beklediğini açıkladı.

İki yıllık Japan Airline Airbus A350, Salı günü Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştıktan sonra sadece kanatları sağlam kalacak şekilde tamamen yanmıştı.

Yolcu uçağındaki 367 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilirken, küçük Sahil Güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i hayatını kaybetmişti. Japan Airlines, uçağın 79 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar TL) zararının sigortanın karşılayacağını belirtti. Şirket, 31 Mart'ta sona erecek mali yıl için tahmin edilen kazancın etkisine erişiyordu. Sigorta sektöründen kaynaklar, ABD'li sigorta şirketi AIG'nin çarpışmada tahrip olan uçak için "her türlü riskleri" içeren 130 milyon dolarlık poliçesinin başındaki firma olduğuna inanıldığını söyledi.

Kazayı soruşturan Japon yetkililer, Japan Airlines uçağına Tokyo'nun Haneda Havalimanı'na iniş için yeşil sinyal verilirken, daha küçük olan sahil güvenlik uçağına kalkış izni verilmediğini söyledi. Hava trafik kontrol talimatlarının transkriptlerine göre, Japonya Sahil Güvenliği'ne ait Bombardier Dash-8'e "C5 bekleme noktasına taksi yapması" söylenmişti.

Japan Airlines, Sahil Güvenlik uçağı ile çarpıştıktan sonra küle dönen yolcu uçağının, şirkete 100 milyon dolardan fazla zarara mal olacağını söyledi
Japan Airlines, çarpışma sonucu alev alan uçaktan 100 milyon dolar zarar bekliyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Japonya, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japan Airlines, çarpışma sonucu alev alan uçaktan 100 milyon dolar zarar bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japan Airlines, çarpışma sonucu alev alan uçaktan 100 milyon dolar zarar bekliyor - Son Dakika
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