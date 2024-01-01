 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Dehşet Verici Görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Dehşet Verici Görüntüler

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Suzu şehrinde binalar çöktü, yollar çatlaklarla dolu oldu. Wajima şehrinde ise büyük bir yangın çıktı. Depremin etkisiyle Hachimangu Tapınağı'nda ağır bir taş fener parçalandı ve insanlar üzerine düşen ağaçlardan kaçmaya çalıştı. Japonya'nın askeri unsurları kurtarma ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için görevlendirildi.

Japonya\'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Dehşet Verici Görüntüler
01.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:33
Abone Ol

7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Japonya'da dehşet verici görüntüler gelmeye devam ediyor.

Toplamda 4.0 büyüklüğün üzerinde 21 deprem, yerel saatle 16:00 civarında meydana geldi ve sosyal medyada paylaşılan videolar ile Japon televizyonlarında yayınlanan görüntüler, en büyük depremin merkezine yakın bir şehir olan Suzu'da binaların çöktüğünü ve yolların üzerinde kalın çatlaklar oluştuğunu gösteriyor.

Sarsıntılar, en çok etkilenen Ishikawa prefektörlüğündeki Wajima şehrinde büyük bir yangına neden oldu ve yerel kaynaklara göre, devasa alevlerin konut binalarını sardığını gösteren şok edici görüntüler ortaya çıktı. Bir klipte, depremin Sanjo Şehri, Niigata Prefektörlüğü'ndeki Hachimangu Tapınağı'nı vurduğunda, ağır bir taş fenerin parçalanarak düştüğü görülüyor.

Aynı tapınakta toplana insanların üzerine ağaç düştü. İnsanlar çığlık atarak etrafa koşmaya başladı. Ağacın üzerine düştüğü bir kişi tekrar ayağa kalkmayı başardı.

Yoshimasa Hayashi, Japonya'nın başbakanlık sekreteri, çöken evlerdekurtarma ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için Japonya'nın askeri unsurlarının çağrıldığını ekledi.

Japon hükümeti, en az altı kişinin çöken binaların enkazı altında kaldığını açıkladı.

Japonya, depremlerden sonra tsunami alarmı verildi.

Japonya'da 7.6'lık depremden yeni detay Evlerinde değil, önlem amacıyla toplandıkları parkta öleceklerdi
Japonya'da 7.6'lık depremden yeni detay Evlerinde değil, önlem amacıyla toplandıkları parkta öleceklerdi
Japonya'da 7.6'lık depremden yeni detay Evlerinde değil, önlem amacıyla toplandıkları parkta öleceklerdi
Japonya'da 7.6'lık depremden yeni detay Evlerinde değil, önlem amacıyla toplandıkları parkta öleceklerdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Japonya, Deprem, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Dehşet Verici Görüntüler - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:53 İsrail askeri, ailesi öldürülen bebeği kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:36:49. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Dehşet Verici Görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement