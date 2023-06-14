Japonya'da Askeri Poligonda İki Subay Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Japonya'da Askeri Poligonda İki Subay Hayatını Kaybetti

Japonya'da Askeri Poligonda İki Subay Hayatını Kaybetti

14.06.2023 08:46

Japonya'da Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) atış poligonunda asker adayının eğitim tüfeğini ateşlemesi sonucu iki subay hayatını kaybetti. Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı. 18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Gifu eyaletinde Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF ) ait Hino atış poligonunda bir asker adayının eğitim tüfeğini ateşlemesi sonucu iki subayyın hayatını kaybettiğini bildirdi.

TUTUKLANDI

Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı. 18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

OLAYDA SİVİL YARALANMA YOK

Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi. Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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