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Japonya'da depremde enkaz altından 295 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Japonya'da depremde enkaz altından 295 kişi kurtarıldı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün itibariyle 80'lerindeki bir kadın dahil toplamda 295 kişinin enkaz altında kurtarıldığını duyurdu. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 92 olarak açıkladı. Kishida, depremin merkezinde bulunan, ağır hasar alan ve yolların nispeten kapalı olduğu Noto Yarımadası'ndaki Wajima ve Suzu kentlerinde ekiplerin yollarını açtığını, geniş araçların yakıt sevkiyatına başladığını belirtti. Yarından itibaren kar yağışı beklendiğini vurgulayan Kishida, elektrik kesintisi olan bölgelerde altyapı çalışmalarına öncelik verildiğini ifade etti. Depremin merkez bölgesi olan Ishikawa bölge yetkilileri, ölü sayısının 92 olduğunu teyit etti. Hokuriku Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Şirketi, Noto Yarımadası'nda yaklaşık 27 bin 200 haneye bu sabah itibariyle henüz elektrik verilmediğini açıkladı.

Japonya\'da depremde enkaz altından 295 kişi kurtarıldı
05.01.2024 - 11:48,
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün itibariyle 80'lerindeki bir kadın dahil toplamda 295 kişinin enkaz altında kurtarıldığını duyurdu. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 92 olarak açıkladı.

Japonya Başbakanı Kishida, bugün 5'incisini yaptığı afet toplantısında kritik 72 saatlik süre dolarken ekiplerin 80'lerindeki bir kadın dahil olmak üzere 295 kişiyi enkaz altından kurtardığını duyurdu. Kishida, depremin merkezinde bulunan, ağır hasar alan ve yolların nispeten kapalı olduğu Noto Yarımadası'ndaki Wajima ve Suzu kentlerinde ekiplerin yollarını açtığını, geniş araçların yakıt sevkiyatına başladığını belirtti. Yarından itibaren kar yağışı beklendiğini vurgulayan Kishida, elektrik kesintisi olan bölgelerde altyapı çalışmalarına öncelik verildiğini ifade etti.

Depremin merkez bölgesi olan Ishikawa bölge yetkilileri, ölü sayısının 92 olduğunu teyit etti. Hokuriku Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Şirketi, Noto Yarımadası'nda yaklaşık 27 bin 200 haneye bu sabah itibariyle henüz elektrik verilmediğini açıkladı.

Kaynak: DHA
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