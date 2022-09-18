Japonya'da korkutan "Nanmadol" alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Japonya'da korkutan "Nanmadol" alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı

18.09.2022 10:01

Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfunun yaklaştığı Japonya'da 4 milyonu geçkin kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından 5. seviyede uyarı yapılırken, cuma gecesinden beri şiddetlenen tayfunun "daha önce hiç yaşanmadığı" vurgulandı. Ülkenin en büyük havayolu hizmet firmaları 500'ü aşkın seferi durdururken, demiryolu seferleri de iptal edildi.

Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki Kyuşu bölgesinde etkili olması beklenen Nanmadol tayfununa karşı 5. seviyede uyarı yaptı.

"ŞİMDİYE KADAR DENEYİMLENMEMİŞ DÜZEYDEKİ FIRTINANIN"

Afet uyarı sisteminin en yüksek seviyesi 5 koduyla gerçekleştirilen uyarı kapsamında 1,94 milyon hane ve 4 milyon 30 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı. Uyarıda, "şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın" bölgedeki Kagoşima eyaletinde rekor düzeyde yağışa yol açacağına dikkat çekildi.

Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan "Nanmadol'un", Şikoku, Çuugoku bölgelerine de doğrusal hareketli yağışlar taşıyacağı kaydedildi. JMA'nın 5 kodlu uyarıyı sadece olağan dışı doğal afetlere yönelik yayımladığı biliniyor.

SEFERLER ETKİLENİYOR

Ajansın Hava Tahminleri Dairesi Direktörü Kurora Ryuta, sürati cuma gecesinden beri şiddetlenen tayfunun "daha önce hiç yaşanmadığını" bildirdi. Ülkenin en büyük havayolu hizmet firmalarından Japonya Havayolları (JAL) ile All Nippon Airways toplamda 500'ü aşkın seferin iptal edildiğini duyurdu.

Japan Railways, şiddetli tayfuna yönelik uyarılar sonrası, bölge geneli demiryolu hizmet veren Kyuşu Şinkansen seferlerinin kısmen durdurulduğunu açıkladı. Tokaido Shinkansen ve Sanyo Shinkansen seferlerinin de aksayabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da korkutan 'Nanmadol' alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da korkutan "Nanmadol" alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı - Son Dakika
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