Japonya'da üretilen dondurmanın fiyatını duyanlar hayrete düştü

Guinness Dünya Rekorları, Japon firması Cellato'nun 1.5 yılda geliştirdiği dondurmayı dünyanın en pahalı dondurması olarak duyurdu.

PORSİYONU YAKLAŞIK 125 BİN LİRA

Porsiyonu 873 bin 400 yen olan dondurmaya, (yaklaşık 125 bin Lira) Japonca'da 'beyaz şövalye' anlamına gelen Byakuya adı verildi. İtalya'nın Alba kentinde elde edilen beyaz trüf mantarının kullanıldığı dondurma, 130 milimetrelik cam kavanozlarda servis ediliyor.

FoxBusiness'a konuşan Cellato'nun sözcüsü şunları kaydetti: "Tadı doğru hale getirmek için pek çok deneme ve hata yaptık. Geliştirme süreci 1.5 yıldan fazla sürdü. Guinnes Dünya Rekoru unvanını elde etmek bütün bu çabaya değdi."