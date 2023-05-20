Japonya'da üretilen dondurmanın fiyatını duyanlar hayrete düştü - Son Dakika
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Japonya'da üretilen dondurmanın fiyatını duyanlar hayrete düştü

20.05.2023 22:53

Japonya'da dondurma üreticisi bir firmanın 'Byakuya' adını koyduğu dondurma, porsiyon fiyatı olan yaklaşık 6 bin 700 dolarlık değeri ile dünyanın en pahalı dondurması unvanını aldı.

Guinness Dünya Rekorları, Japon firması Cellato'nun 1.5 yılda geliştirdiği dondurmayı dünyanın en pahalı dondurması olarak duyurdu.

PORSİYONU YAKLAŞIK 125 BİN LİRA

Porsiyonu 873 bin 400 yen olan dondurmaya, (yaklaşık 125 bin Lira) Japonca'da 'beyaz şövalye' anlamına gelen Byakuya adı verildi. İtalya'nın Alba kentinde elde edilen beyaz trüf mantarının kullanıldığı dondurma, 130 milimetrelik cam kavanozlarda servis ediliyor.

FoxBusiness'a konuşan Cellato'nun sözcüsü şunları kaydetti: "Tadı doğru hale getirmek için pek çok deneme ve hata yaptık. Geliştirme süreci 1.5 yıldan fazla sürdü. Guinnes Dünya Rekoru unvanını elde etmek bütün bu çabaya değdi."

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Japon, Dünya, Dünya, Son Dakika

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