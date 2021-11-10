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Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi - Son Dakika

Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi

10.11.2021 09:52
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi

Japonya'da 5 yıl önce serumlarına dezenfektan karıştırdığı gerekçesiyle 3 yaşlı hastayı zehirleyerek öldüren hemşire, müebbet hapis ile cezalandırıldı

Beş yıl önce Japonya Yokohama'da bir hastanede 3 yaşlı hastayı zehirleyerek öldüren hemşire Kuboki Ayumi'nin (34) davasında karar verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Yokohama Bölge Mahkemesindeki duruşmada söz verilen Kuboki, kendisine yönelik suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

Savcılar, idam cezası talep ederken, avukatı "Kuboki'nin o dönem zayıf zihinsel durumunu" öne sürerek, müebbet hapis cezası istedi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Mahkeme Heyeti Başkanı Karei Kazunori, yaşadığı depresyona rağmen "Kuboki'nin fiilinin suç teşkil ettiğini bilebilecek salahiyete sahip olduğunu" belirtti. Kuboki'nin müebbet hapse çarptırıldığını duyuran Karei, "Suçlarının ciddiyetinin farkında. Son ifadesine göre fillerinin tazminatını, hayatıyla ödemek istiyor. Hayatının geri kalanında suçluluğun yüküyle yüzleşerek doğru yola geri dönmesi makul." dedi.

Karara ilişkin Karei, Kuboki'nin "pişmanlık emarelerinin kayda geçtiğini ve rehabilite edilme olasılığının göz önünde bulundurulduğunu" kaydetti.

DEZENFEKTANI SERUMLARA ENJEKTE ETMİŞ

Kuboki'nin antiseptik solüsyon karıştırılmış dezenfektanı, damar içi serumlarına enjekte ettiği yaşlı 3 hasta, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.

Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi

İdam Cezası, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi - Son Dakika
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