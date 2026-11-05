JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisine neden olarak İran savaşını gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisine neden olarak İran savaşını gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisine neden olarak İran savaşını gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

JD Vance, Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerini kaybetmesinin nedenini İran'la savaş ve İsrail'le ilişkiler olarak gösterdi. Vance, seçmenleri geri kazanmak için savaşın bitirilmesi ve hayat pahalılığına odaklanma dahil 4 maddelik öneri sundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin kaybetmesinin nedeni İran'la savaş" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Vance, Cumhuriyetçilerin yenilgisine İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilerin neden olduğunu belirterek, "Kaybetmemizin nedeni savaştır. Bunu ABD Başkanı Donald Trump da bizzat dile getirdi" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri yeniden kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğünü kaydeden Vance, çözüm için 4 madde paylaştı. Vance bu maddelerin, 'İran'la savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi' olduğunu aktardı.

Seçimlerle ilgili kendilerini daha önce uyaranlara 'Kızmakta sonuna kadar haklısınız' diye seslenen Vance, bu kişilere 'öfkeyi bir kenara bırakıp ABD'yi kurtarma işine geri dönme' çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA
PolitikaİsrailDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş bile bağlanacak Bu ülkede erkek kıtlığı var Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Gece yarısı sürprizi Lapa lapa kar yağışı başladı Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
ABD’de seçim bitti, gözler İran’a çevrildi Trump’tan dikkat çeken hamle ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle
Beğeni yağıyor Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool’un hocasına olay ifade Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:41
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
08:32
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
07:48
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti Yeni hedef 7 bin lira
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 09:28:08. #7.13#
SON DAKİKA: JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisine neden olarak İran savaşını gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android