Jeffrey Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, Kral Charles tarafından gece yarısı saraydan çıkarıldı

Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan yeni ve sarsıcı iddiaların ardından, Kraliyet Ailesi'nin en tartışmalı isimlerinden Prens Andrew, kaldığı Royal Lodge adlı lüks konuttan gece yarısı sessizce çıkarıldı. Kararın, Kral Charles'ın doğrudan talimatıyla alındığı öğrenildi.

Uzun süredir kamuoyunun tepkisini çeken ve Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle gözden düşen Andrew'un, planlanandan aylar önce konutu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Saray kaynaklarına göre, Epstein belgelerinde yer alan yeni bilgiler Kral Charles'ı ciddi şekilde endişelendirdi ve bu nedenle süreç hızlandırıldı.

65 yaşındaki Andrew, pazartesi gecesi geç saatlerde, 30 milyon sterlin değerindeki ve 31 odalı Royal Lodge'u karanlıkta terk etti. Görüntü vermemek için alınan önlemler kapsamında, 132 mil yol kat ederek Sandringham'daki kraliyet arazisine götürüldü.

Andrew'un şu anda Wood Farm Cottage adlı daha mütevazı bir evde geçici olarak kaldığı, nisan ayı başında ise Marsh Farm adlı başka bir eve kalıcı olarak taşınacağı bildirildi.

Andrew'a yakın bir kaynak, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Royal Lodge'da biraz daha kalmak istiyordu ancak Epstein dosyalarından gelen son gelişmeler sonrası, artık gitmesi gerektiği kendisine net şekilde iletildi. Bu durum onun için son derece utanç vericiydi. Bu yüzden gece karanlığında, kimseye görünmeden ayrılmayı tercih etti."

Kraliyet çevrelerine göre, Andrew'un son dönemde Windsor çevresinde rahat tavırlar sergilemesi, halkın ve basının tepkisini daha da artırdı. Saray yönetimi, manşetlerin her geçen gün daha sert hale gelmesi üzerine Andrew'un Royal Lodge'da kalmasının artık kabul edilemez olduğu görüşünde birleşti.

Bu gelişme, yıllardır Andrew'un saraydan çıkarılması için mücadele eden Kral Charles açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Saray kulislerinde bu süreç, "Royal Lodge kuşatması" olarak anılıyordu.

Andrew'un, daha önce Prens Harry ve Meghan Markle'ın tahliye edildiği Frogmore Cottage'a taşınmayı reddettiği, ardından hem bu evi hem de Prens William ve Kate Middleton'ın eski konutu Adelaide Cottage'ı talep ettiği ortaya çıkmıştı. Bu talepler saray içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Andrew'un yakın çevresi, uzun süre "sağlam bir kira sözleşmesi" olduğunu ve evden çıkarılamayacağını savunsa da, son gelişmeler bu iddiaları boşa çıkardı.

Cuma günü kamuoyuna yansıyan yeni Epstein belgeleri, Andrew üzerindeki baskıyı yeniden artırdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dahil olmak üzere birçok isim, Andrew'un ABD makamlarına ifade vermesi gerektiğini dile getirdi.

Buckingham Sarayı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, saraydan yapılan açıklamada, "Bu konu Prens Andrew ile kendi vicdanı arasındadır" denildi.

Prens Andrew, Ekim ayında prenslik ve York Dükü unvanlarından resmen mahrum bırakılmıştı. Kira sözleşmesini Crown Estate'e iade etmeyi kabul eden Andrew'a evi boşaltması için bir yıl süre tanınmıştı. Ancak saray kaynakları, onun ocak ayı sonuna kadar ya da 66. yaş gününden önce ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtiyor.

Andrew'un önümüzdeki günlerde, geride kalan kişisel eşyalarını almak için Royal Lodge'a kısa süreli dönüş yapabileceği ifade ediliyor.

Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson da 2008'den bu yana kaldığı Royal Lodge'dan çıkarıldı. Ferguson'un bundan sonra nerede yaşayacağı ise henüz açıklanmadı.

Buckingham Sarayı, konuya ilişkin daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.