Jeffrey Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, Kral Charles tarafından gece yarısı saraydan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Jeffrey Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, Kral Charles tarafından gece yarısı saraydan çıkarıldı

Jeffrey Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, Kral Charles tarafından gece yarısı saraydan çıkarıldı
04.02.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kraliyet Ailesi'nin tartışmalı isimlerinden Prens Andrew, Epstein skandalının yeni iddiaları sonrası kaldığı Royal Lodge adlı lüks konuttan gece yarısı ayrıldı. Kral Charles'ın talimatıyla alınan bu karar, Andrew'un kamuoyu tepkisini çeken ilişkileri ve belgelerde yer alan yeni bilgiler nedeniyle hızlandırıldı.

Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan yeni ve sarsıcı iddiaların ardından, Kraliyet Ailesi'nin en tartışmalı isimlerinden Prens Andrew, kaldığı Royal Lodge adlı lüks konuttan gece yarısı sessizce çıkarıldı. Kararın, Kral Charles'ın doğrudan talimatıyla alındığı öğrenildi.

Uzun süredir kamuoyunun tepkisini çeken ve Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle gözden düşen Andrew'un, planlanandan aylar önce konutu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Saray kaynaklarına göre, Epstein belgelerinde yer alan yeni bilgiler Kral Charles'ı ciddi şekilde endişelendirdi ve bu nedenle süreç hızlandırıldı.

65 yaşındaki Andrew, pazartesi gecesi geç saatlerde, 30 milyon sterlin değerindeki ve 31 odalı Royal Lodge'u karanlıkta terk etti. Görüntü vermemek için alınan önlemler kapsamında, 132 mil yol kat ederek Sandringham'daki kraliyet arazisine götürüldü.

Andrew'un şu anda Wood Farm Cottage adlı daha mütevazı bir evde geçici olarak kaldığı, nisan ayı başında ise Marsh Farm adlı başka bir eve kalıcı olarak taşınacağı bildirildi.

Andrew'a yakın bir kaynak, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Royal Lodge'da biraz daha kalmak istiyordu ancak Epstein dosyalarından gelen son gelişmeler sonrası, artık gitmesi gerektiği kendisine net şekilde iletildi. Bu durum onun için son derece utanç vericiydi. Bu yüzden gece karanlığında, kimseye görünmeden ayrılmayı tercih etti."

Kraliyet çevrelerine göre, Andrew'un son dönemde Windsor çevresinde rahat tavırlar sergilemesi, halkın ve basının tepkisini daha da artırdı. Saray yönetimi, manşetlerin her geçen gün daha sert hale gelmesi üzerine Andrew'un Royal Lodge'da kalmasının artık kabul edilemez olduğu görüşünde birleşti.

Bu gelişme, yıllardır Andrew'un saraydan çıkarılması için mücadele eden Kral Charles açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Saray kulislerinde bu süreç, "Royal Lodge kuşatması" olarak anılıyordu.

Andrew'un, daha önce Prens Harry ve Meghan Markle'ın tahliye edildiği Frogmore Cottage'a taşınmayı reddettiği, ardından hem bu evi hem de Prens William ve Kate Middleton'ın eski konutu Adelaide Cottage'ı talep ettiği ortaya çıkmıştı. Bu talepler saray içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Andrew'un yakın çevresi, uzun süre "sağlam bir kira sözleşmesi" olduğunu ve evden çıkarılamayacağını savunsa da, son gelişmeler bu iddiaları boşa çıkardı.

Cuma günü kamuoyuna yansıyan yeni Epstein belgeleri, Andrew üzerindeki baskıyı yeniden artırdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dahil olmak üzere birçok isim, Andrew'un ABD makamlarına ifade vermesi gerektiğini dile getirdi.

Buckingham Sarayı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, saraydan yapılan açıklamada, "Bu konu Prens Andrew ile kendi vicdanı arasındadır" denildi.

Prens Andrew, Ekim ayında prenslik ve York Dükü unvanlarından resmen mahrum bırakılmıştı. Kira sözleşmesini Crown Estate'e iade etmeyi kabul eden Andrew'a evi boşaltması için bir yıl süre tanınmıştı. Ancak saray kaynakları, onun ocak ayı sonuna kadar ya da 66. yaş gününden önce ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtiyor.

Andrew'un önümüzdeki günlerde, geride kalan kişisel eşyalarını almak için Royal Lodge'a kısa süreli dönüş yapabileceği ifade ediliyor.

Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson da 2008'den bu yana kaldığı Royal Lodge'dan çıkarıldı. Ferguson'un bundan sonra nerede yaşayacağı ise henüz açıklanmadı.

Buckingham Sarayı, konuya ilişkin daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Jeffrey Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, Kral Charles tarafından gece yarısı saraydan çıkarıldı

Kraliyet Sarayı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Jeffrey Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, Kral Charles tarafından gece yarısı saraydan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem

14:31
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
14:05
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:46:08. #7.11#
SON DAKİKA: Jeffrey Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, Kral Charles tarafından gece yarısı saraydan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.