ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump'a bırakmadan önce yaptığı son konuşmasında kritik mesajlar verdi.
Biden yaptığı açıklamada Çin'e ilişkin "Birçok uzman, Çin ekonomisinin bizimkini geçmesinin kaçınılmaz olduğunu öngörüyordu, ancak asla bizi geçemeyecekler. Çin'in düşmanca eylemlerine karşı Hint-Pasifik bölgesinde yeni ittifaklar kurduk" ifadelerini kullandı.
Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin de konuşan Biden, "NATO'yu her zamankinden daha güçlü hale getirdik. Putin, savaşın başında birkaç gün içerisinde Kiev'i alacağını düşünüyordu. Ancak o Kiev'e gidemedi. Oraya ben gittim. 50 ülkeyi Ukrayna için seferber ettim" sözlerini sarf etti.
Biden ayrıca "Kızıldeniz'de Husilerin yaptığı saldırılara karşı 20 ülkeyi harekete geçirdim. İran ve Rusya, Beşar Esad'ı iktidarda tutamadı" diye konuştu.
Gazze için devam eden ateşkes anlaşması sürecine de değinen Biden, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına ulaşmanın eşiğindeyiz. Anlaşmanın imzalanması için taraflara baskı yapıyoruz. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Filistinlilerin barışa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Joe Biden başkan sıfatıyla son kez kameraların karşısına geçti, kritik mesajlar verdi - Son Dakika
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