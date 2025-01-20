Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı - Son Dakika
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Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, görevinin sona ermesine dakikalar kala aile üyeleri için önleyici af kararı çıkardı. Biden ayrıca, Trump'ın 'misilleme için hedef aldığı' bazı isimler için de af kararı aldı.

20.01.2025 20:38
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ABD'de koltuğu resmen 47. Başkan Donald Trump'a devreden eski Başkan Joe Biden, görev süresinin bitimine dakikalar kala yayınladığı kararname ile üç kardeşi ve iki kardeşinin eşleri için af çıkardı.

DAVALARA KARŞI KORUMA ALTINA ALMIŞ OLDU

Biden'ın iki erkek kardeşi James ve Francis Biden ile kız kardeşi Valerie bu sayede açılacak davalara karşı koruma altına alınmış oldu.

Joe Biden, Görev Süresinin Bitimine Saatler Kala Aile Üyeleri ve Bazı İsimler İçin Af Kararı Aldı

"AİLEM, BANA ZARAR VERME ARZUSUYLA MOTİVE EDİLEN AMANSIZ SALDIRILARA MARUZ KALDI"

Biden afların bir önlem olduğunu belirterek amacının "dayanaksız siyasi motivasyonlarla" açılması olası davaları önlemek olduğunu belirtti. Biden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı, en kötü türden partizan siyasete. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok. Bu yüzden James B Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T Owens ve Francis W Biden'ı affetmek için anayasa kapsamındaki yetkimi kullanıyorum."

TRUMP'IN HEDEF ALDIĞI İSİMLERE DE AF ÇIKARDI

Öte yandan Biden, Trump'ın 'misilleme için hedef aldığı' bazı isimler için de 'önleyici af' kararı çıkardı. Af, 6 Ocak 2021 tarihinde Trump destekçileri tarafından Kongre'ye yapılan baskını soruşturmak için kurulan Kongre komitesinde görev almış olan tüm isimleri kapsıyor. Biden'ın hakkında af kararı aldığı isimler arasında; eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley, eski Cumhuriyetçi vekil Liz Cheney ve Beyaz Saray'ın eski Tıbbi Baş Danışmanı Anthony Fauci de bulunuyor.

Joe Biden, Görev Süresinin Bitimine Saatler Kala Aile Üyeleri ve Bazı İsimler İçin Af Kararı Aldı

NE OLMUŞTU?

Bugün, TSİ 20.00 sularında yemin ederek görevi resmen Joe Biden'dan devralanABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimini kazanmasının ardından yaptığı açıklamalarda 'düşmanı olarak algıladığı' isimlerin yargılanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Cheney Kongre'deki soruşturmaya liderlik etmesi dolayısıyla Trump'ın hedefi olurken, Fauci de koronavirüs salgını sürecinde Trump ile karşı karşıya gelmişti. Milley ise Bob Woodward'un 'Savaş' isimli kitabında Trump'ın 'özünde faşist olduğunu' ifade etmişti.

Joe Biden 5 aile üyesi için af çıkardı

HUNTER BİDEN YARGILANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, ateşli silah satın alırken uyuşturucu kullanmayı gizlemek için yalan ifade verdiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

Biden\'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Joe Biden, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce:
    Dünya'nın değişmez kuralı . Yetkiyi ele alan siyasetçi ailesinden veya yakın cevresinden olan suçluları korur . Veya meçbur ederler . 0 0 Yanıtla
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