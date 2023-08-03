Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden, Kirayı Ödemeden Evden Kaçtı - Son Dakika
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Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden, Kirayı Ödemeden Evden Kaçtı

03.08.2023 14:32

Hunter Biden, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirildikten sonra bu sefer de kira kriziyle gündemde. Ünlü fast-food zinciri kurucusu Jonathan Neman'ın ev sahibi olduğu lüks villada aylık 25 bin dolarlık kira borcunu ödememekle suçlanan Hunter Biden ve eşi Melissa Cohen, eleştirilerin hedefi haline geldi. Ayrıca, Hunter Biden'ın iş bağlantıları konusunda da tartışmalara neden olduğu ve babasının adını kullanarak iflastan kurtarıldığı haberleri medyada yer aldı. Biden ailesi, bu son olayla birlikte daha fazla inceleme altında kalabilir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, adı çeşitli skandallarla anılan bir isim olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirilen Hunter Biden'a bu sefer de kira krizi eklendi.

Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden, Kirayı Ödemeden Evden Kaçtı

Hunter Biden, eşi Melissa Cohen ve bebekleri Beau ile beraber 2021 yılında taşındığı 4 milyon dolarlık lüks villada, aylık 25 bin dolarlık kira borcunu ödememekle suçlanıyor. Ev sahibi olarak ünlü fast-food zinciri kurucusu Jonathan Neman'ın yer aldığı belirtiliyor.

Evin sahibi ve çevre sakinleri, Hunter Biden çiftini "berbat kiracılar" olarak tanımlıyor. Evdeki ses sistemini bozmak ve evi kötü bir durumda bırakmakla suçlanan çift, aylarca kira ödememeleri ve evi harabeye çevirmeleri nedeniyle eleştiriliyor. Ev sahibi, kirasını alamadığı için dava açmaktan kaçınmış, ancak yaşanan olaylar medyada yer bulmuştu.

Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden, Kirayı Ödemeden Evden Kaçtı

Hunter Biden, babasının da ABD Başkanı olarak görev yaptığı dönemde iş bağlantıları konusunda da tartışmalara neden oluyor. Joe Biden'ın oğlunun, babasının adını kullanarak iş yapmakla suçlandığı ve bu sayede iflastan kurtarıldığı haberleri, ABD basınında önemli bir ses getirmiştir.

Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden, Kirayı Ödemeden Evden Kaçtı

Özellikle ABD Kongresi'nde düzenlenen bir duruşmada, Hunter Biden'ın iş ortağı Devon Archer'ın ifadeleri dikkat çekmişti. Archer, Hunter'ın iş toplantılarında babası Joe Biden'ı telefonda hoparlöre alarak adını kullanmış olduğunu dile getirmişti.

Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden, Kirayı Ödemeden Evden Kaçtı

Hunter Biden'ın ismi, sürekli olarak siyasi ve kişisel skandallarla anılmakta ve kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Bu son olayla birlikte, Biden ailesinin hukuki ve etik açıdan daha fazla inceleme altında kalması bekleniyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden, Kirayı Ödemeden Evden Kaçtı - Son Dakika


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