Johannesburg'da İnşaat Çöktü: 8 Ölü

03.03.2026 12:10
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde inşaat halindeki bina çökmesi sonucu 8 işçi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin güneyindeki Ormonde bölgesinde yer alan Amethyst Business Park'ta inşaat halindeki iki katlı bir bina çöktü. İkinci katın zeminine beton dökülmesinin ardından meydana gelen çökmede, ıslak beton ve çeliğin altında kalan 8 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bölgede enkaz altında kalan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, 3 işçinin de yaralı olarak hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, olaya ilişkin yaptığı açıklamada acil soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Ramaphosa, yürütülecek soruşturmanın ailelerin sorularına yanıt vereceğini ve benzer olayların tekrarlanmasını önleyeceğini ifade etti.

Yapılan ilk incelemelerde, çöken binanın onaylanmış bir inşaat planının olmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

