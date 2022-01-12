K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, hemen bölgeye gitti. Polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi adam, koşmaya başladı. Elinde pala ve bıçak taşıyan hırsızın üzerindeki havlu, koşmasının etkisiyle düştü.

KG9 KÖPEĞİ CİNSEL ORGANINI KOPARIYORDU

Polisin hırsızı kovaladığı sırada K9 köpeği de devreye girdi. Hırsızı durdurmak için adamın cinsel organına doğru hamle yapan köpek son anda durdu. Bu durumdan faydalanan hırsız da hem köpeği hem de polis memurunu yaraladı.

VURMAK ZORUNDA KALDILAR

Polis ekipleri, bir türlü kontrol altına alamadıkları hırsızı silahla vurdu. Polisin birçok kez ikaz ettiği şahsın, aldığı kurşun yaralarından sonra öldüğü belirtildi. Olaya ait korkunç video da bugün Seattle Polis Merkezi tarafından paylaşıldı.