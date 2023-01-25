Kabus bitti derken yeniden başladı! Son 2 ayda 170 binden fazla kişi koronavirüsten öldü - Son Dakika
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Kabus bitti derken yeniden başladı! Son 2 ayda 170 binden fazla kişi koronavirüsten öldü

25.01.2023 09:17

Yaklaşık 3 yıl önce başlayan ve dünya genelinde 6 milyondan fazla kişiyi canından eden koronavirüs tam bitti derken yeniden kabus olmaya başladı. Son 2 ayda verilen kayıp Dünya Sağlık Örgütü'nü de tedirgin etti. Direktör Ghebreyesus, "Son sekiz haftada 170 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunlar sadece raporlanan ölümler, gerçek rakamlar bundan daha fazla" diyerek durumun vahametini anlattı. Ghebreyesus artan ölümlerden dolayı aşırı derecede endişeli olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GERÇEK RAKAMLAR BUNDAN DAHA FAZLA"

Geçen yıl aralık ayının başından bu yana Covid-19 kaynaklı haftalık ölümlerde yaşanan artışa dikkati çeken Ghebreyesus, "Son sekiz haftada 170 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunlar sadece raporlanan ölümler, gerçek rakamlar bundan daha fazla" dedi.

ACİL DURUM İLANI TARTIŞILACAK

DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olan 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu'nu ilan etmelerinin üzerinden üç yıl geçtiğini aktaran Ghebreyesus, bu hafta Covid-19 Acil Durum Komitesi'nin, virüsle ilgili durumun halen küresel bir acil durum teşkil edip etmediğini tartışmak için toplanacağını söyledi.

"ARTAN ÖLÜMLER BENİ OLDUKÇA ENDİŞELENDİRİYOR"

Ghebreyesus, "Acil Durum Komitesinin tavsiyesini önceden almayacağım ancak birçok ülkede durum ve Covid-19 nedeniyle artan ölümler beni endişelendiriyor. Salgının ilk başladığı üç yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olsak da, salgına karşı küresel kolektif tepki bir kez daha baskı altında" dedi.

"DAHA FAZLASINI YAPMAZSAK VİRÜS ÖLDÜRMEYE DEVAM EDECEK"

Çok az sayıda kişinin, özellikle yaşlıların, yeterli seviyede aşılandığına değinen Ghebreyesus, birçok kişinin hatırlatma dozlarını almadığını belirtti. Kırılgan sağlık sistemlerinin grip ve diğer hastalıkların yanı sıra, Covid-19'un yüküyle başa çıkmakta zorlandığını da dile getiren Ghebreyesus, şöyle devam etti: "Mesajım açık, bu virüsü hafife almayın, bizi şaşırttı ve şaşırtmaya devam edecek. Sağlık araçlarını ihtiyacı olan kişilere ulaştırmazsak ve yanlış bilgilerle kapsamlı olarak mücadele etmek için daha fazlasını yapmazsak virüs öldürmeye devam edecek."

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Son Dakika Dünya Kabus bitti derken yeniden başladı! Son 2 ayda 170 binden fazla kişi koronavirüsten öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabus bitti derken yeniden başladı! Son 2 ayda 170 binden fazla kişi koronavirüsten öldü - Son Dakika
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