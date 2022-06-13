Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı - Son Dakika
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Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı

13.06.2022 09:55
Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı

Hindistan'da geçtiğimiz günlerde 70 yaşındaki Maya Murmu adlı kadın, Doğal Hayatı Koruma Alanı'ndan kaçan fil tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Murmu'nun cenazesinde ise daha ilginç bir olay yaşandı. Aynı kaçak fil bu sefer cenazeyi basarak, kadının tabutuna saldırdı.

9 Haziran perşembe günü Hindistan'daki Raipal köyündeki bir kuyudan su çeken Maya Murmu adlı kadın, Doğal Hayatı Koruma Alanı'ndan kaçan filin saldırısına uğradı.

AĞIR YARALANDI

Filin saldırısı nedeniyle Murmu'nun vücudunda ağır yaralar meydana geldi. Hemen hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE DÜZENLEDİLER

Yakınlarını hemen toprağa vermek isteyen aile üyeleri, cenazeyi hastaneden aldıktan sonra tören düzenledi. Fakat bu törende kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı.

İKİNCİ KEZ YIKILDILAR

Beklenmedik şekilde geri dönen fil, bu sefer de Maya Murmu'nun tabutuna saldırmaya başladı. Aile üyeleri ancak fili uzaklaştırdıktan sonra yaşlı kadını toprağa verebildi. Filin neden böyle bir hareket sergilediği ise hala bilinmiyor.

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