Kendini kaybeden kadın, yolun ortasında elbisesini indirip tuvaletini yaptı - Son Dakika
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Kendini kaybeden kadın, yolun ortasında elbisesini indirip tuvaletini yaptı

13.06.2023 14:35

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, kimliği belirsiz bir kadın umumi bir alanda tuvaletini yaparken kaydedildi. Genç kadın, kendisini cep telefonuyla kaydedenlere fark edince öfke krizine girip saldırdı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada yayımlanan videoda, ismi belirtilmeyen bir kadın, bir mağazanın önünde beklenmedik bir şekilde halka açık bir alanda tuvaletini yaptı. Kendisini cep telefonu ile çekenleri fark eden kadın, öfke krizine girerek etrafındaki insanlara saldırmaya başladı. Olay ile ilgili video sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş kitlelerin dikkatini çekti.

HERKESİN GÖZLERİ ÖNÜNDE TUVALETİNİ YAPTI

Nerede çekildiği bilinmeye videoda, ismi belirtilmeyen kadın, herkesin gözleri önünde giysilerini kaldırarak tuvaletini yapmaya başladı. Bu eylemi esnasında, kendisini cep telefonuyla kaydeden birini fark eden kadın, öfkeyle tepki verdi. Kontrolünü kaybederek ilk olarak videonun çekimini yapanlara saldırdı.

Kendini kaybeden kadın, halka açık alanda elbisesini indirip tuvaletini yaptı

KENDİSİNİ ÇEKENLERE SALRDIRDI

Yoldan geçen başka bir kadınla çıkan tartışmanın ardından yumruk yiyen kadın, yeniden kendisini kayda alanlara saldırdı. Ayakkabılarını çıkarıp koşmaya başlayan kadın, sinirlerine hakim olamayarak hareketli trafiğin ortasına atladı. Bu durum, sosyal medyada büyük tepki topladı.

YORUMLAR (2)
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Son Dakika Dünya Kendini kaybeden kadın, yolun ortasında elbisesini indirip tuvaletini yaptı - Son Dakika


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