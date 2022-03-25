Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor! - Son Dakika
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Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!

25.03.2022 11:10
Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayına girerken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'de bulunan 15 binden fazla Ukrayna vatandaşının Rus birlikleri tarafından zorla sınır dışı edildiğini öne sürdü. Çeçen lider Kadirov ise, kentin yönetim binasını ele geçirdiklerini açıkladı. Bölgeden gelen görüntüler ise insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mariupol ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!

" Rusya Federasyonu, Mariupol şehrine karşı yeni bir terör aşaması başlattı. Rus bombardımanından ve topçu bombardımanından sağ kurtulan sakinler şimdi Rusya'ya zorla sınır dışı ediliyor. Mariupol'un Sol Yaka bölgesinde yaşayan 15 bin kişi ciddi tehlike altında. Rus işgalciler onları Rusya'ya taşınmaya zorluyor. İşgalciler insanların pasaportlarına ve diğer kimlik belgelerine el koyuyor. Eldeki bilgilere göre, Rus ordu su, yaklaşık 6 bin Mariupol sakinini rehine olarak kullanmak ve Ukrayna üzerinde daha fazla siyasi baskı uygulamak için Rus filtrasyon kamplarında (alıkonulmak üzere) zorla sınır dışı etti."

"BAYRAĞIMIZI ORAYA ÇEKTİLER!"

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığıyla da tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Çeçen birliklerin Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Telegram hesabından bir telsiz görüşmesinin videosunu paylaşan Kadirov, "Bizimkiler telsizle Mariupol yönetim binasını boşalttıklarını ve bizim bayrağımızı oraya çektiklerini bildirdiler. Hayatta kalan haydutlar riske girmediler, onlar için zaten gelenek haline geldiği gibi mevzilerini terk ettiler ve topukladılar." ifadelerinde bulundu.

Diğer birliklerin Mariupol'un paralel yönlerinde ilerlediğini ve kenti "Azov haşerelerinden koruduğunu" kaydeden Kadirov, "İnşallah en kısa süre Mariupol tamamen temizlenecek" ifadelerini kullandı.

HAYALET KENTTEN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, haftalardır yaşanan çatışmaların Mariupol'u 'hayalet kente' çevirdi. Bölgedeki Ukraynalıların evlerini terk ederek başka şehirlere hatta ülke dışına kaçtığı belirtildi. Geri kalan insanlar ise, yangınlar, yanmış araçlar ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölgeden gelen görüntüler, yaşanan insanlık dramını da gözler önüne serdi…

Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir video mesajında Mariupol'da yaklaşık 100 bin kişinin mahsur kaldığını ve şehirde ciddi gıda, su ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

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