Kadirov'un sağ kolu Avrupa'ya girmek istiyor: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz - Son Dakika
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Kadirov'un sağ kolu Avrupa'ya girmek istiyor: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz

06.07.2022 17:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla öne çıkan aynı zamanda Ukrayna'yı işgal eden Rus ordularına destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov'un sağ kolu, Avrupa'yı ele geçirmek istiyor. Ukrayna'da Çeçen birliklerini yöneten komutan, "Putin dur demez ise Berlin'e kadar ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından Çeçen lider Ramazan Kadirov da bölgeye çok sayıda savaşçı göndermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Kadirov, birlikleri ile beraber işgal altındaki Ukrayna topraklarına gitmiş, buradan tüm dünyaya meydan okumuştu.

"BERLİN'E KADAR İLERLERİZ"

Savaş 4 aydır tüm acımasızlığıyla devam ederken Kadirov cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Birliklerini Rusya adına Ukrayna'ya gönderen Kadirov'un sahadaki sağ kolu olan Magomed Daudov, yaptığı son açıklamasında, "Putin dur demez ise Berlin'e kadar ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN TARAFINDAN LİDER YAPILMIŞTI

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan; Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin hepsi suikaste kurban gitmişti. Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov ise daha sonra Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirilmişti.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Berlin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadirov'un sağ kolu Avrupa'ya girmek istiyor: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadirov'un sağ kolu Avrupa'ya girmek istiyor: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz - Son Dakika
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