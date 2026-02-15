Kaja Kallas: Rusya\'nın Tehdidi Diplomasiyle Büyüyebilir

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Rusya'nın oluşturduğu en büyük tehdit, müzakere masasında savaş alanında elde ettiğinden daha fazlasını kazanmasıdır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Almanya'da düzenlenen 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu. Kallas, Rusya'nın süper güç olmadığını, Ukrayna'daki savaşta 2014 sınırlarının ötesine neredeyse hiç ilerleyemediğini ve 1,2 milyon askeri kayıp verdiğini bildirdi. Kallas, "Rusya çökmüş durumda. Ekonomisi paramparça. Avrupa enerji pazarlarından kopuk ve kendi vatandaşları ülkeyi terk ediyor. Rusya'nın şu anda oluşturduğu en büyük tehdit, müzakere masasında savaş alanında elde ettiğinden daha fazlasını kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kallas, Rusya'dan gelen çeşitli tehditlere karşı yeni bir Avrupa güvenlik stratejisi üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Rusya, siber saldırılarla ekonomileri çökertmeye, uyduları bozmaya, denizaltı kablolarını sabote etmeye, dezenformasyonla ittifakları bozmaya, petrol ve gazı silah olarak kullanarak ülkeleri zorlamaya çalışıyor ve tabii ki nükleer tehdit de var" diye konuştu.

Olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna ordusunun büyüklüğünün sınırlandırılması halinde Rusya'ya da aynısının yapılması ve Moskova'nın Ukrayna'ya verdiği zararı karşılaması gerektiğini dile getiren Kallas, AB'nin barış müzakerelerinde masada olmaması konusunda da değerlendirmede bulundu. Kallas, "Masada yer almıyoruz çünkü Ruslar askeri olarak elde edemediklerini diplomatik yollardan elde edebileceklerini düşünüyorlar. Müzakere masasında bunu diplomatik yollardan elde edebileceklerini ve Amerikalıların bunu onlara sağlayacağını umuyorlar. Biz Avrupalılar, bu konularda anlaşamayız. Bizi masaya oturtun, diye talepkar olmamalıyız, masaya oturduğumuzda neyi başarmak istediğimizi tartışmalıyız" açıklamasında bulundu.