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Kaliforniya Sahilinde Dev Dalgalara Kapılan Plaj Ziyaretçileri - Son Dakika
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Kaliforniya Sahilinde Dev Dalgalara Kapılan Plaj Ziyaretçileri

Pasifik'teki fırtınaların etkisiyle Kaliforniya sahillerinde dev dalgalar oluştu. Ventura ve Santa Cruz'da dalgalar, deniz duvarlarını aşarak plajdakileri sürükledi ve araçları sular altında bıraktı. Aptos'ta bir plaj restoranına deniz suyu akarken, birçok plaj güvenlik önlemleri nedeniyle kapalı. Yetkililer, dev dalgaların etkisi altında kalmamak için halkı uyarıyor ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Kaliforniya Sahilinde Dev Dalgalara Kapılan Plaj Ziyaretçileri
29.12.2023 - 15:24,  Güncelleme: 15:31
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Kaliforniya sahilindeki dev dalgalara kapılan plaj ziyaretçileri, Pasifik'teki fırtınaların etkisiyle adeta bir doğa olayının ortasında kaldı. Ventura ve Santa Cruz'da dev dalgalar, deniz duvarlarını aşarak plajdakileri sürükleyip, araçları sular altında bıraktı. Monterey Körfezi'nin kuzey ucundaki Aptos'ta ise güvenlik kameraları, deniz suyunun bir plaj restoranına akmasını gözler önüne serdi.

Fırtına nedeniyle birçok plaj hala güvenlik önlemleri çerçevesinde kapalı durumda, ve hafta sonuna yönelik de rüzgarlı hava koşulları bekleniyor. Yetkililer, dev dalgaların etkisi altında kalmamak adına halkı uyarıyor ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Kaliforniya, Santa Cruz, Doğa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaliforniya Sahilinde Dev Dalgalara Kapılan Plaj Ziyaretçileri - Son Dakika
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