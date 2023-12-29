Kaliforniya Sahilinde Dev Dalgalara Kapılan Plaj Ziyaretçileri

Kaliforniya sahilindeki dev dalgalara kapılan plaj ziyaretçileri, Pasifik'teki fırtınaların etkisiyle adeta bir doğa olayının ortasında kaldı. Ventura ve Santa Cruz'da dev dalgalar, deniz duvarlarını aşarak plajdakileri sürükleyip, araçları sular altında bıraktı. Monterey Körfezi'nin kuzey ucundaki Aptos'ta ise güvenlik kameraları, deniz suyunun bir plaj restoranına akmasını gözler önüne serdi.

Fırtına nedeniyle birçok plaj hala güvenlik önlemleri çerçevesinde kapalı durumda, ve hafta sonuna yönelik de rüzgarlı hava koşulları bekleniyor. Yetkililer, dev dalgaların etkisi altında kalmamak adına halkı uyarıyor ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.