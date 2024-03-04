Merkezi Kaliforniya'da, King City'de bir açık alan partisine maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıda dört kişi öldü ve üç kişi yaralandı. Olay, Pazar akşamı saat 18.00 civarında meydana geldi ve King City Polis Departmanı'nın acil çağrıya cevap vermesiyle başladı. Polis, olay yerine ulaştığında üç erkeğin hayatını kaybettiğinive bir kadının da Mee Memorial Hastanesi'ne götürülürken hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı üç erkek ise Salinas'taki Natividad Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerindeki tanıklar, saldırganların koyu renkli maskeler ve kıyafetler giymiş üç kişi olduğunu ve gümüş bir arabadan indiklerini söylediler. Bu kişilerin gruba ateş açtıklarını ve ardından arabayla kaçtıklarını ifade ettiler. Şüpheliler hala kimlikleri belirsizken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Bu kanlı saldırı, King City'deki vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu ve güvenlik endişelerini artırdı. Yetkililer, olayın ardından toplumun duygusal ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtirken, saldırının nedenleri hakkında da daha fazla bilgi vermekten kaçındı.
Son Dakika › Dünya › King City'de Maskeli Saldırganlar Tarafından Gerçekleştirilen Kanlı Saldırıda 4 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
22 yılda 645 bin kişinin opioid nedeniyle ölümünden sorumlu tutulan ABD'li ilaç devi Endo International iflas etti. 465 milyon dolar ödemeyi kabul eden şirket opioid krizi ile ilgili tüm sorumluluğu da üstüne aldı.
Filsitinli anne Rania Abu Anza, tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya getirdiği ikiz bebeklerini İsrail'in hava saldırısında kaybetti. Rania, saldırıda ayrıca kocası ve diğer 11 akrabasını da kaybettiğini belirtti. İsrail güçleri özellikle kalabalık aileleri hedef alıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gıda ile tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu yetersiz beslenme ve tıbbi bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 16'ya yükseldi. Saldırıların başlamasından bu yana milyonlarca Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda yangında evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 350 barınağın inşa edildiğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Adsız, yaptığı açıklamada, TDV'nin 2012'den beri Myanmar ve Bangladeş'te insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve Arakanlı Müslümanların sayısının giderek arttığını vurguladı. TDV, Bangladeş Afet Bakanlığının aldığı kararlara ve şartnameye uyarak barınakların inşasını sürdürdü. Toplamda 490 barınak inşa edecek olan TDV, ramazan ayından önce barınakları tamamlayıp ev sahiplerine teslim etmeyi hedefliyor.
Almanya'nın, Ukrayna'daki Britanya askerleri ile ilgili detaylar dahil Rusya'ya askeri bilgileri sızdırdığı iddia edildi. Rus medyası geçen hafta, Alman askeri yetkililerin Ukrayna için silahlı yardım ve Kiev'in Kırım'daki bir köprüye olası bir saldırı dahil olmak üzere detayları görüştüğüne dair bir ses kaydını yayınladı. Askeri bilgilerin sızdırılması, Britanya'da endişeleri artırdı ve durumun 'birçok açıdan endişe verici' olduğunu belirtildi.
Fatih Belediyesi ekipleri, ramazana günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Caminin içi ve çevresi temizlendi, halılar süpürüldü, dezenfektan sıkıldı ve gül suyu sıkıldı. Çalışmalar ramazan boyunca devam edecek.
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