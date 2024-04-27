Sakarya'da Midibüs Kazası: 11 Öğrenci ve 1 Personel Yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da Midibüs Kazası: 11 Öğrenci ve 1 Personel Yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen midibüs kazasında 11 öğrenci ve 1 personel yaralandı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü gezisi dönüşünde freni patlayan midibüs, şarampole yuvarlandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

27.04.2024 20:41
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Sakarya'da 12 kişinin yaralandığı kazada midibüsün freni patlamış

Doğa yürüyüşü gezisi dönüşünde 11 öğrencisi ve 1 personeli yaralanan üniversiteden açıklama

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni patlayan midibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 12 kişi yaralanmıştı. SUBÜ tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü gezisinden dönüldüğü sırada şarampole yuvarlanan midibüste 11 öğrencisi ve 1 personeli yaralanan üniversite, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Pamukova ilçesi Eskiyayla Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı tarafından Akçay Baraj Gölü'ne doğa yürüyüşü gezisi düzenlendi. Gezi dönüşünde, bir firmadan kiralanan 54 S 0579 midibüsün frenleri patladı. Kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan araziye devrilen midibüste bulunan 11 üniversite öğrencisi ile 1 üniversite personeli olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerin bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üniversiteden kazaya ilişkin açıklama

Meydana gelen kazanın ardında SUBÜ sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Akçay Baraj Gölü'ne düzenlenen doğa yürüyüşü gezisi dönüşü firmadan kiralanan bir minibüsün teknik arıza nedeniyle devrilmesi sonucu 11 öğrencimiz ve 1 personelimiz yaralanmıştır. Kaza neticesinde hayati tehlikesi olan ve durumu ağır olan öğrenci ve personelimiz bulunmamaktadır. Pamukova Devlet Hastanesi'nde müşahede altındaki 2 öğrencimiz kısa süre içerisinde taburcu edilecektir. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ndeki 3 öğrenci ve 1 personelimizin tedavisi devam etmektedir. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 6 öğrencimizden birisinin kolunda kırık bulunmaktadır. Tomografi ve tetkikler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Midibüs Kazası: 11 Öğrenci ve 1 Personel Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Midibüs Kazası: 11 Öğrenci ve 1 Personel Yaralandı - Son Dakika
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