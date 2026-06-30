AB\'nin Kallas\'ı: Türkiye kilit ortak

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olduğunu ve NATO'nun doğu kanadının korunmasına önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin AB adaylığına ve stratejik önemine vurgu yapan Kallas, "Türkiye güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak ve aynı zamanda AB adayı bir ülkedir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak güzeldi" ifadelerini kullandı.

Temaslarında küresel güvenlik sorunlarının ve bölgesel çatışmaların da masaya yatırıldığını aktaran Kallas, "Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı, Orta Doğu'daki çatışmaları ve Ankara'daki NATO Zirvesi hazırlıklarını da ele aldık. Türkiye, NATO'nun Doğu Kanadı'nın korunmasına önemli bir katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.