Kamçatka\'da 8.7 Büyüklüğünde Deprem

Rusya'nın en doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında bugünün ilk saatlerinde 8,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından Japonya ve okyanusun karşı kıyısındaki ABD'de tsunami uyarısı verildi.

ABD'li yetkililer Alaska ve Hawaii için tsunami uyarısı yayınlarken Japonya, dalgaların üç metreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Hawaii'nin eyalet başkenti Honolulu'daki Acil Durum Yönetimi İdaresi, dalgaların yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

Japon kamu yayıncısı NHK, Pasifik Okyanusu kıyısındaki yerleşim birimlerine tahliye emri gittiğini aktarıyor.

Uyarıda "Kıyı ve nehir kenarlarını derhal terk edin ve yüksek yerlere gidin. Tsunami dalgaları tekrar tekrar gelecek. Uyarı kaldırılana kadar güvenli yerlerden ayrılmayın" ifadeleri yer aldı.

Rus yetkililer de Kamçatka etrafındaki kıyılara 3-4 metre yüksekliğinde dalgalar vurduğunu aktarıyor.

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