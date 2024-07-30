Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü

Geniş Video İzle

Kanada'nın Edmonton şehrinde, bir otobüs istasyonunda çekilen video, uyuşturucu bağımlılarının içler acısı halini gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu durumun metadon ve 'tranq' gibi maddelerin kullanımından kaynaklandığını belirtiyor. Bir görgü tanığı, şehrin ciddi uyuşturucu sorunu olduğunu ve toplu taşımanın güvensizleştiğini anlattı. Kanada'nın olumlu imajına rağmen, bu görüntüler ülkenin de ciddi bir uyuşturucu kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

30.07.2024 09:45  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'nın Edmonton şehrinde, okul çocukları gelmeden saatler önce bir otobüs istasyonunda çekilen video, uyuşturucu bağımlılarının içler acısı halini gözler önüne serdi. Görüntüler, popüler dizi "The Walking Dead"i andıran sahneleriyle sosyal medyada hızla yayıldı.

Clareview otobüs istasyonunda çekilen 15 saniyelik videoda, yedi bağımlının zombi gibi davrandığı görülüyor. Bazıları yavaşça hareket ederken, diğerleri neredeyse bilinçsiz halde öne eğilmiş durumda. Bir kişi ise yerde oturuyor, eşyaları etrafa saçılmış.

Uzmanlar, bu durumun metadon ve "tranq" adı verilen Xylazine gibi maddelerin kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Bu maddeler, bağımlılarda şiddetli uyuşukluk ve bilinç kaybına neden oluyor.

Edmonton'da yaşayan bir görgü tanığı, şehrin ciddi bir uyuşturucu sorunu olduğunu ve toplu taşımanın güvensiz hale geldiğini anlattı. İş merkezlerine girmek için özel güvenlik önlemleri alındığını belirtti.

Bu durum sadece Edmonton'a özgü değil. Boston'dan San Francisco'ya kadar Kuzey Amerika'nın birçok şehrinde benzer sahneler yaşanıyor. Özellikle fentanil adlı sentetik uyuşturucu, binlerce kişinin ölümüne neden oluyor.

Bazı yorumcular, sorunun çözümü için bağımlılara destek verilmesi gerektiğini savunuyor. Güvenli kullanım alanlarının açılması ve tedavi imkanlarının artırılması öneriliyor. Ancak bu konuda toplumda fikir ayrılıkları var.

Kanada'nın güzelliği ve insanlarının yardımseverliğiyle ünlü olmasına rağmen, bu görüntüler ülkenin de ciddi bir uyuşturucu kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yetkililer soruna çözüm bulmakta zorlanırken, toplumda endişe ve tartışmalar artıyor.

Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Kanada\'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü

Edmonton, Kanada, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emrah Aytekin: Türkiye de aynı… İmalatın başında da Afganlar ve Suriyeliler var. Milletin bildiğini hükümet bilmiyor mu? 63 13 Yanıtla
    Hursit Yavas: Emrah imalatın bir başındada sen varsın galiba ne kadar eminsin imalatta kimlerin olduğundan ? 22 38
  • ferhat eser: uyuşturucu içmeyin BEŞİKTAŞA gelin bize bağımlı olan kaybetmez o sene bu sene bundan sonra hersene ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ 15 18 Yanıtla
    tezcan çakamak: Cırttt 4 2 Özgür Çelik: Tiner daha ucuz haklısın:) 2 1 Galatasaray Spor kulübü: Size gelen kötü yola düşer 1 1 ferhat eser: 12 litrelik tiner 1200 lira birader 10 günde biter bilemedin max 15 gün 0 2
  • Halit Gon: bu ülkeyi beğenmeyen gitsin kardeşim iftira atmayın ülkemizi karalamayın karalayan haindir 18 9 Yanıtla
  • soner: Lg,bt Zi,na Uyuş,t rucu Alk,ol Serbest olsun diyenler Yok hayat benim ne istersem yaparım öz,gür’üm Ana ba’ba sözü dinlemem diyenler video yu iyi izlesinler Özellikle ana,baba lar 24 2 Yanıtla
  • Aslı A: Ne kadar üzücü benim anlamadığım görmeseler dicem zararlarından haberdar değiller heryerde gösteriyor zararlarını insan neden kendine ve ailesine bile bile bu işkenceyi yapar anlamış değilim içmeyin şu zehri 19 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:06 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:40 Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL’ye satıldı Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL'ye satıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 11:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement