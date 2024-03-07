Kanada\'dan Londra\'ya uçan, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

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Kanada'dan Londra'ya gitmek için havalanan ve içinde 400 yolcu bulunan Boeing 777 tipi uçağa Vancouver Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan hemen sonra yıldırım çarptı.

Korku dolu anlar bir Tiktok kullanıcısı tarafından kaydedildi. Uçak, yıldırım çarpmasına rağmen her hangi bir aksama yaşamadan güvenli bir şekilde Londra Heathrow havalimanına ulaşmayı başardı.

Nefes kesen video, pilot olmak için eğitim alan havacılık tutkunu Ethan West tarafından çekildi.

Yıldırım, uçağı tam ortadan vurdu ve yere doğru devam etti.

Yıldırım, uçağın uçuşunu etkilemedi.

Yerdekilere korkutucu bir manzara olmasına rağmen, yolcular hiçbir şey hissetmedi.

Executive Flyers'a göre, modern uçaklar, elektriği uçağın etrafında dolaştırarak ve içeri girmesine izin vermeyen ince bir bakır tabakayla kaplanmış bir karbon kompozit ile inşa edilmiştir.

Yolcular, uçaklarının üzerine yıldırım düşerse bir flaş görürler veya gök gürültüsü duyarlar ancak herhangi bir sarsıntı hissetmezler.

Hava Kanada, uçağın Londra Heathrow Havalimanı'na varışında, uçuşun güvenliğini etkileyen herhangi bir hasarın olup olmadığını kontrol etmek üzere denetlendiğini söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, her uçağa yılda ortalama bir veya iki kez yıldırım çarpar.

Yıldırım ve uçakta hava çok hızlı hareket ettikleri için aynı noktada bulunma ihtimalleri çok düşük. Buna rağmen uçak havada olduğu için yıldırımı çekme ihtimal ide bulunuyor.

Uçaklar özellikle,iniş ve kalkış sırasında bulutların arasından geçerken yıldırım çarpma vakaları ile karşılaşıyor. yıldırım çarpma olayları genelde Mart ve Temmuz aylarında daha sık yaşanıyor.

Olaylar nadir olsa da, yıldırıma bağlı dokuz kaydedilmiş uçak kazası vardır.

Bu kazaların yedisi ticari yolcu uçaklarıydı ve diğer ikisi askeri uçaklardı.

Bu kazaların çoğu, uçağın alçalırken veya yükselirken düşük irtifalarda uçtuğu sırada meydana geldi.

Bu kazaların en kötüsü 1971'deki LANSA Flight 508'di ve bu kazada 92 kişiden 91'i öldü.