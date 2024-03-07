Kanada\'dan Londra\'ya uçan, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

Kanada'dan Londra'ya gitmek için havalanan ve içinde 400 yolcu bulunan Boeing 777 tipi uçağa Vancouver Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Korku dolu anlar bir Tiktok kullanıcısı tarafından kaydedildi. Uçak, yıldırım çarpmasına rağmen her hangi bir aksama yaşamadan güvenli bir şekilde Londra Heathrow havalimanına ulaşmayı başardı.
Nefes kesen video, pilot olmak için eğitim alan havacılık tutkunu Ethan West tarafından çekildi.
Yıldırım, uçağı tam ortadan vurdu ve yere doğru devam etti.
Yıldırım, uçağın uçuşunu etkilemedi.
Yerdekilere korkutucu bir manzara olmasına rağmen, yolcular hiçbir şey hissetmedi.
Executive Flyers'a göre, modern uçaklar, elektriği uçağın etrafında dolaştırarak ve içeri girmesine izin vermeyen ince bir bakır tabakayla kaplanmış bir karbon kompozit ile inşa edilmiştir.
Yolcular, uçaklarının üzerine yıldırım düşerse bir flaş görürler veya gök gürültüsü duyarlar ancak herhangi bir sarsıntı hissetmezler.
Hava Kanada, uçağın Londra Heathrow Havalimanı'na varışında, uçuşun güvenliğini etkileyen herhangi bir hasarın olup olmadığını kontrol etmek üzere denetlendiğini söyledi.
Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, her uçağa yılda ortalama bir veya iki kez yıldırım çarpar.
Yıldırım ve uçakta hava çok hızlı hareket ettikleri için aynı noktada bulunma ihtimalleri çok düşük. Buna rağmen uçak havada olduğu için yıldırımı çekme ihtimal ide bulunuyor.
Uçaklar özellikle,iniş ve kalkış sırasında bulutların arasından geçerken yıldırım çarpma vakaları ile karşılaşıyor. yıldırım çarpma olayları genelde Mart ve Temmuz aylarında daha sık yaşanıyor.
Olaylar nadir olsa da, yıldırıma bağlı dokuz kaydedilmiş uçak kazası vardır.
Bu kazaların yedisi ticari yolcu uçaklarıydı ve diğer ikisi askeri uçaklardı.
Bu kazaların çoğu, uçağın alçalırken veya yükselirken düşük irtifalarda uçtuğu sırada meydana geldi.
Bu kazaların en kötüsü 1971'deki LANSA Flight 508'di ve bu kazada 92 kişiden 91'i öldü.
Son Dakika › Dünya › Kanada'dan Londra'ya uçan, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı - Son Dakika
İsrail'in saldırıları ve kıtlık nedeniyle bebeklerin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ne insani yardımlar havadan indiriliyor. İnsani yardım paketlerinin indirildiği bölgede enkazlar ve siyah dumanlar dikkat çekiyor. Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 20'ye ulaşmış durumda. Birleşmiş Milletler, Gazze'de 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ABD, BAE, Mısır, Ürdün ve Fransa'nın iş birliğiyle 25 havadan yardım operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında Gazzelilere toplam 750 paket yardım ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için iş birliğinin sürdürüleceği kaydedildi.
İsrail polisi, İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu 'Birlikte Duruyoruz' adlı sivil toplum kuruluşunun topladığı insani yardımları Gazze'ye götürmesini engelledi. Aktivistler, yardımları başka kuruluşlara teslim edeceklerini belirtti. Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çeken aktivistler, İsrail hükümetinin yardımların geçişine izin vermediğini vurguladı.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.717'ye, yaralı sayısı ise 72.156'ya yükseldi.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesini toplu mezar açarak defnetti. Cenazelerin bazılarında çürüme nedeniyle kimlik tespiti zorluk yaşandığı belirtilirken, Filistinlilerin İsrail saldırılarında öldürüldüğü aktarıldı. CNN'in yaptığı incelemelerde, İsrail'in esirlerin cesetlerini bulmak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.
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