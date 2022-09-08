Kanada'da 13 ayrı bölgede 10 kişiyi bıçaklayarak öldüren katil, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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Kanada'da 13 ayrı bölgede 10 kişiyi bıçaklayarak öldüren katil, kaldırıldığı hastanede öldü

08.09.2022 09:44

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 2 kardeş, 13 ayrı bölgede 10 kişiyi bıçaklayarak katletti. Kardeşlerden biri önceki gün ölü halde bulunurken saldırıların ikinci şüphelisi Myles Sanderson ise gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sanderson'ın yakalandığı anda kendi kendini yaraladığı öğrenildi.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki 13 farklı bölgede düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralanmıştı. Saldırılar sonrası eyalet genelinde güvenlik önlemleri artırılmış ve Damien ve Myles Sanderson kardeşler aranmaya başlamıştı.

KARDEŞİ DAMİEN ÖLÜ BULUNMUŞTU

Polis, iki gün önce yaptığı açıklamada, James Smith Cree Nation bölgesinde bir evin yakınındaki çimenlik alanda cansız erkek bedeninin bulunduğunu; incelemeler kapsamında bu kişinin Damien Sanderson olduğunu açıklamıştı. Polis, Damien'in vücudunda yaralar olduğunu ifade etmişti.

GÖZALTINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bıçaklı saldırıların ikinci şüphelisi Myles Sanderson ise gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü. Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Komutanı Rhonda Blackmore, düzenlediği basın toplantısında, Myles Sanderson'ın kontrolündeki otomobilin, polis tarafından eyaletteki bir otoyolda takibe alındığını ve takip sonucu gözaltına alındığını duyurdu. Polis, Myles'ın kendi kendini yaraladığını ve bu nedenle kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.


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Kaynak: DHA

Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'da 13 ayrı bölgede 10 kişiyi bıçaklayarak öldüren katil, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da 13 ayrı bölgede 10 kişiyi bıçaklayarak öldüren katil, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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