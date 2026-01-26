Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı - Son Dakika
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

26.01.2026 16:33
ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla kişiye elektrik hizmeti verilemiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Memdani, vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken okullarda eğitime ara verildi.

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişiye halen elektrik hizmeti verilemiyor. Afet yaşanan ülkede New York Belediye Başkanı Zohran Memdani, kar fırtınası nedeniyle New Yorklulara sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

11 KİŞİ ÖLDÜ

ABD genelinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken binlerce eve elektrik verilemiyor. Ülke genelinde okullarda eğitime ara verilirken trafikte ciddi aksamalar meydana geldi. Virginia ve Kentucky eyaletlerinde yetkililer, yollarda meydana gelen yüzlerce kazaya müdahale etti. Ülkede etkili olan kar fırtınasında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

"EYALETLERİ ARKTİK KUŞATMA SARMIŞ DURUMDA"

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve yollardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Hochul, "Bu, kesinlikle son yıllarda gördüğümüz en soğuk hava ve en soğuk kış fırtınası. Eyaletimizi ve ülke genelindeki birçok başka eyaleti adeta bir Arktik kuşatma sarmış durumda" ifadelerini kullandı.

Eyaletlerin neredeyse yarısında olağanüstü hâl ilan edilirken fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. ABD Senatosu'nda da akşam saatlerinde yapılması planlanan bir oylama iptal edildi. Başkent Washington'da olağanüstü hâl ilan eden Columbia Bölgesi Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Bu hafta sonu Washington DC'de son on yılın en büyük kar fırtınasını yaşıyoruz" dedi.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI: DIŞARIYA ÇIKMAYIN

ABD'nin New York kentinde etkisini giderek artıran kar fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli hava koşulları nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer peş peşe uyarılar yaptı.

New York Belediye Başkanı Zohran Memdani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada New Yorklulara sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Memdani, vatandaşların güvenliği için evde kalmalarının önemine dikkat çekti.

Memdani, açıklamasında belediyenin ücretsiz erişim imkânları üzerinden Heated Rivalry dizisinin evde izlenebileceğini de belirterek, fırtına süresince vatandaşların dışarı çıkmak yerine evde vakit geçirmelerini önerdi.

24 saat son dakika haber yayını
