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Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor - Son Dakika

Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor

04.12.2021 14:16
Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor

Nijerya Hava Kuvvetleri İstihbarat Teşkilatı üyesi olan Ogah Bercy, evindeki tuvalette kara boyunlu tüküren kobranın sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'da korkunç bir olay meydana geldi. Nijerya Hava Kuvvetleri için çalışan ve Lance Onbaşı Ogah Bercy olarak tanımlanan kadın, evinde yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARINI KOMŞUYA BIRAKTI

Oturmadan önce klozeti kontrol etmeyen kadının yılan tarafından ısırılmasının ardından çocuklarını komşusuna bıraktığı kaydedildi. Ancak kadının hastanedeki yapılacak olan tedavilerin gecikmesi sonucu öldüğü öne sürüldü.

Tuvalete oturduğu sırada dünyanın en ölümcül yılanı tarafından sokulan kadın öldü

"AŞI HEMEN YAPILMADI"

Mağdurun kız kardeşi, "Aşının hemen yapılmaması dışında, verilen ilaçların da güncelliğini yitirdiğini öğrendim. Eşi başka bir hastaneye sevk edilmesini istedi ancak hastane buna izin vermedi'' şeklinde konuştu.

SİYAH BOYUNLU TÜKÜREN KOBRA

Olay sonrası dev sürüngenin tuvaletten çıkartıldığı anlar kaydedilirken kadının siyah boyunlu tüküren bir kobra tarafından ısırıldığı belirtiliyor. Bu türün Nijerya'daki en ölümcül türlerden biri olduğu uzunluğunun ise 2 metreyi bulduğu kaydedildi.

Tuvalete oturduğu sırada dünyanın en ölümcül yılanı tarafından sokulan kadın öldü
Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor

Nijerya, Yılan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor - Son Dakika Dünya


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