Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Arayik Harutyunyan Azerbaycan tarafından yakalandı - Son Dakika

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Arayik Harutyunyan Azerbaycan tarafından yakalandı

Son Güncelleme: 05.10.2023 10:13

Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Arayik Harutyunyan'ın Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü'ye getirildiği bildirildi. Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlenen balistik füze saldırılarının emrini verdiğini açıklamıştı. Ayrıca, diğer eski 'cumhurbaşkanlarının' da gözaltına alındığı belirtildi.

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan'ın, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yakalandığı bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Harutyunyan'ın 3 Ekim'de Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü'ye getirildiği belirtildi.

Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan balistik füze saldırılarının emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.

Azerbaycan'da, Harutyunyan ile ilgili gıyabi tutuklama kararı verilmiş ve hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı.

Harutyunyan, 2020-2023 yıllarında Karabağ'daki işgalci rejiminin sözde "cumhurbaşkanlığını" yürütmüştü.

Sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Gukaysan ve Saakyan da gözaltında

Sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Bakü, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Arayik Harutyunyan Azerbaycan tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Arayik Harutyunyan Azerbaycan tarafından yakalandı - Son Dakika
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