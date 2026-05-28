Karadeniz'de Gemilere İnsansız Araçlı Saldırı
BBC

Karadeniz'de Gemilere İnsansız Araçlı Saldırı

28.05.2026 12:34
Tribeca, Sinop açıklarında üç yük gemisinin insansız araçlarca saldırıya uğradığını bildirdi.

Tribeca adlı taşımacılık şirketi üç yük gemisinin Karadeniz'de Sinop açıklarında insansız araçlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Şirket, Palau bandıralı "James II" gemisinin saldırıya uğradığında Sinop'un Türkeli ilçesinin 80 km kuzeyinde seyir halinde olduğunu söyledi.

Geminin yük taşımadığı belirtildi.

Açıklamaya göre yük taşımayan Sierra Leone bandıralı Altura ve Velora adlı gemiler ise yakın bir bölgede gemilerar ası faaliyet yürütürken insansız araçları tarafından hedef alındı.

Şirket, sahil güvenlik teknelerinin yük gemilerine desteğe gittiğini ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de sık sık birbirlerinin gemilerini ve limanlarını hedef alıyor.

Türk makamlardan olaya dair açıklama gelmedi.

Altura isimli tanker Mart ayında yine insansız hava araçları tarafından hedef alınmıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Mart'ta yapılan bir açıklamada "Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde meydana gelen saldırının "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu kaydetmişti.

Reuters haber ajansı, Altura adlı geminin Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırım listesinde yer aldığını yazmıştı.

Kaynak: BBC

