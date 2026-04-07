Karadeniz\'de Mayın Karşı Tedbirleri Başarıyla Gerçekleşti

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye komutasında düzenlenen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 9'uncu aktivasyon faaliyetinin başarı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye komutasında düzenlenen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 9'uncu aktivasyon faaliyeti başarı ile icra edildi. Türk, Bulgar ve Rumen mayın avlama ve tarama gemilerinden oluşan Görev Grubuna; denizde TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi komuta kontrol ve lojistik destek gemisinden, kıyıda İstanbul Boğaz Komutanlığında teşkil edilen karargahtan komuta edildi. Aktivasyon kapsamında; başta Karadeniz'de sürüklenen mayın ve insansız araç tehdidine yönelik gayret sarf edildi ve Karadeniz'deki üç müttefik ülkenin Deniz Kuvvetleri unsurları arasında birlikte çalışabilirlik seviyesi artırıldı" ifadelerine yer verildi.