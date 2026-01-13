Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu - Son Dakika
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

13.01.2026 16:36
Karadeniz'deki Hazar Boru hattı terminali yakınlarında Yunanistan merkezli iki tanker, tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı.

Rusya'nın Novorossiysk limanındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde yükleme bekleyen iki petrol tankerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Reuters'ın haberine göre saldırı, Karadeniz'de enerji sevkiyatının güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

DELTA HARMONY TENGİZ PETROLÜ YÜKLEYECEKTİ

Reuters'ın aktardığına göre Yunan şirketi Delta Tankers tarafından işletilen Delta Harmony tankerinin, Tengiz sahasından petrol yüklemesi gerekiyordu. İnsansız hava araçlarının saldırısına uğrayan bir diğer gemi olan Matilda tankerinin ise Yunan şirketi Thenamaris tarafından işletildiği ve Karachaganak sahasından petrol yüklemesi yapmasının planlandığı bildirildi.

THENAMARIS DOĞRULADI: 30 MİL AÇIKTA VURULDU, YARALI YOK

Thenamaris sözcüsü, Matilda gemisinin CPC'den 30 mil açıkta balast suyundayken iki insansız hava aracı tarafından vurulduğunu doğruladı. Şirket temsilcisi, "Ön tahminlere göre kimse yaralanmadı. Geminin güverte yapılarında onarılabilir küçük hasarlar meydana geldi. Gemi, denize elverişli olmasına rağmen şu anda bölgeden ayrılıyor" açıklamasında bulundu.

DENİZ GÜVENLİĞİ KAYNAKLARI: YANGIN ÇIKTI, HIZLA SÖNDÜRÜLDÜ

İki deniz güvenliği kaynağı, gemide bir yangın çıktığını ancak hızla söndürüldüğünü söyledi. CPC temsilcilerinin ise saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    türkiyeye suç atarlar dünya savaşini cijarmaya calisiyirlar 0 1 Yanıtla
