Karakoram geçidi, bin kişinin ölümüne neden oldu! İşte şoförlerin 10 kez düşünerek geçtiği o yol

Dar yol, sarp uçurumlar ve genellikle buzlu koşulları bir araya getirdiğinizde, Karakurum Otoyolu'nun dünyanın en ölümcül yollarından biri olması şaşırtıcı değil.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Hasan Abdal bölgesinden başlayan yol, sırasıyla Hayber Pahtunhva, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan'ı geçerek Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar'a uzanıyor.

Uzunluğu 1300 kilometreyi bulan Karakurum Geçidi'nin 887 kilometresi Pakistan, 413 kilometresi ise Çin'de yer alıyor.

Her yıl çok sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği Karakurum kara yolunun yüksek dağlık noktalardan geçtiği Gilgit-Baltistan'a ulaşmak başkent İslamabad'dan yaklaşık 14 saat sürüyor.

Yapımına 1959'da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978'de halka açıldı.

Yolun inşasında 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kayması ve uçurumdan düşme sebebiyle hayatını kaybetti. Yolun yapımında hayatını kaybeden Çinliler için Gilgit'te Çin mezarlığı yaptırıldı.

Mühendislik açısından yapımı sırasındaki zor şartlar ve yüksek rakımı sebebiyle Karakurum Geçidi'nin "dünyanın 8'inci harikası" olduğu söyleniyor.