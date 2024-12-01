Karakum\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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GİRNE Karakum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde Karakum mevkisi Uğur Mumcu Caddesi'nde Plümer Osman E. (75) idaresindeki HV 548 plakalı araç, Çatalköy'den Girne yönüne giderken, karşıya geçmeye çalışan öğrenciler Soukaına Kırba (19), Khaoula Ferdous (21) ve Aya Boulhanni'ye (18) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Soukaına Kırba, karşı yönden gelen Serdar Ö. (43) yönetimindeki MU 777 plakalı araca çarptı. Kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden HV 548 plakalı araç, karşı yönden gelen Neslişah G. (25) yönetimindeki RZ 028 plakalı araca çarparak durdu.

Kazada Soukaına Kırba olay yerinde hayatını kaybederken, Khaoula Ferdous, Aya Boulhanni, araç sürücüsü Plümer Osman E. ve araçta yolcu olarak bulunan Tünay Ertüngü (78) yaralandı. Yaralılar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aya Boulhanni, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde devam ediyor.