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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var - Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var

06.02.2022 15:39

ABD'de yaşayan Page Davenport, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rahminde büyüyen iki kist olduğunu öğrendi. Kadını ultrasonda muayene eden doktorlar ise kistlerde saç ve diş olması nedeniyle şoke oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Page Davenport isimli kadın, bir süredir karın ağrısıyla boğuşuyordu. Aynı zamanda adet düzensizliği de yaşayan Davenport, doktora gitmeye karar verdi.

HEMEN ULTRASONA ALDILAR

Doktorlar, ilk muayenenin ardından kadının ultrasona girmesine karar verdi. Ultrasona bakan doktor ise gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Çünkü kadının rahmindeki iki kistte de saç ve diş oluşmuştu.

7 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kadın, rahmindeki ilk kistin 7 santimetre büyüklüğünde diğerinin ise bezelye büyüklüğünde olduğunu söyledi. Kistin nedeniyle ilgili de konuşan Davenport, bu saç ve dişlerin bir bebek fetüsünün gelişmemiş hali olduğunu ve daha sonra kistleştiğini dile getirdi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahmini muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
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Amerika Birleşik Devletleri, Doktora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var - Son Dakika
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