Karsan Otonom Otobüsü Tramvaya Çarptı

26.05.2026 13:19
Türkiye'nin Karsan tarafından üretilen otonom otobüs, İsveç'te tramvayla çarpıştı. Yaralanma yok.

(ANKARA) - Türkiye merkezli Karsan tarafından üretilen otonom otobüse, İsveç'in Göteborg kentinde yolcu taşımaya başladıktan yaklaşık bir saat sonra arkadan tramvay çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Aracın, bir yıllık deneme programı kapsamıda toplu taşımada test aşamasında olduğu bildirildi.

İsveç medyasında yer alan habere göre Türkiye'nin Karsan şirketi tarafından üretilen sürücüsüz otobüs, İsveç'in Göteborg kentinde hizmete başladıktan kısa süre sonra bir tramvayla çarpıştı. Bölgesel toplu taşıma şirketi Västtrafik, olayın dün meydana geldiğini ve otonom otobüsün yolcu taşımaya başlamasından yaklaşık bir saat sonra kazanın yaşandığını açıkladı.

Västtrafik Sözcüsü Patrik Chi, "Otobüs fren yaptı ve tramvay ona çarptı" dedi. Kazada kimsenin yaralanmadığını bildiren Chi, olayın nedenlerinin araştırıldığını belirtti.

İsveç merkezli televizyon kanalı SVT tarafından yayımlanan görüntülerde, otobüste hasar oluştuğu görülürken, aracın arkasında "Mesafeni koru! Otobüs ani fren yapabilir" uyarısının yer aldığı dikkat çekti.

Yetkililer, araçta gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir güvenlik sürücüsünün bulunduğunu da aktardı.

Göteborg'da Karsan'ın e-ATAK model otonom otobüsüyle başlatılan bir yıllık deneme programı kapsamında araç, toplu taşımada test ediliyordu.

Kaynak: ANKA

