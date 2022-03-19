Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek - Son Dakika
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Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek

19.03.2022 07:55
Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek

Avrupa şehirleri, Rus işgaline karşı direnen Ukrayna'ya destek vermek amacıyla çizilen duvar resimleriyle bezendi. Çeşitli sokak sanatçıları Polonya'dan, İngiltere ve Fransa'ya kadar, savaşı kendi çizgileriyle protesto etti.

Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'ya dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, sokak sanatçıları da savaşa karşı duruşlarını çizdikleri duvar resimleriyle gösteriyor.

Yenişafak'ta yer alan habere göre bir duvar resminde Zelenski, İngiliz yazar J.K. Rowling'in fantastik roman kahramanı Harry Potter'a benzetildi.

Harry Potter'ın alnında düşmanı Voldemort'un bıraktığı yara izi de, Rus işgalinin sembolü olan "Z" harfi ile değiştirilerek eklendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da WOSKerski mahlaslı bir sanatçının çalışmasında, Ukrayna bayrağı renklerinde bere takan bir kadın çizildi.

Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek

Müstear isme sahip sanatçılar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tarihi yapılar ya da bayrak taşıyan bir kız çocuğu ile savaşın etkisini Avrupa sokaklarına taşıdı.

Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek

Galler'in başkenti Cardiff'te bir başka çalışmada, Ukrayna bayrağı üzerine bir damla gözyaşı döken bir göz tasvir edildi.

Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek

Fransız sanatçı Emyart'ın, Paris'teki çalışmasında Ukrayna bayrağı taşıyan ve başında çiçekli bir taç olan Ukraynalı kız çocuğu görülüyor.

Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek

Bir başka Fransız sanatçı Kelu Abstract ise Paris'te Ukrayna bayrağı renkleri ile boyanmış bir duvara gözleri bağlı bir adamın haykırışını resmetti. Çalışmaya "hakların için savaş" notunu da ekledi.

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Son Dakika Dünya Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek - Son Dakika
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