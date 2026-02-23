Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Haberin Videosunu İzleyin
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
23.02.2026 08:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haber Videosu

Meksika ordusunun öldürdüğü uyuşturucu baronu El Mencho'nun liderliğini yaptığı Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) askerî teçhizatlı kanadı, kaçırıldığı iddia edilen oğlunun teslim edilmemesi halinde eyaleti havaya uçuracakları tehdidinde bulunarak ülkedeki güvenlik krizini tırmandırdı.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) çevresinde güvenlik krizi büyürken, örgütün askerî donanımlı, paramiliter görünümlü milis kanadı yeni bir tehdit metni yayımladı. Kartelin üst düzey güçleri, kaçırtıldığı iddia edilen El Mencho'nun oğlu "El Menchito"nun saat 12.00'ye kadar teslim edilmemesi halinde "tüm eyaleti havaya uçuracakları ve tüm askerî teçhizatlarıyla saldırıya geçecekleri" yönünde sert ifadeler kullandı — bu iddialar basında henüz bağımsız kaynaklarla doğrulanmamış olmakla birlikte örgütün tehdit dilinin niteliğini ortaya koyuyor.

Meksika güvenlik kurumları ve uluslararası medya, CJNG'nin ülke genelinde güçlü bir silahlı örgüt olarak tanımlandığını belirtiyor; örgütü ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar terörist örgüt ve küresel terörizme destek veren bir suç yapısı olarak sınıflandırdı. CJNG'nin sivilleri kaçırdığı, yerel yöneticileri, yargıçları ve güvenlik güçlerini hedef aldığı da belgelenmiş durumda.

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

CJNG'NİN "MİLİTARİZE YAPISI"

Uzun süredir uluslararası raporlarda CJNG'nin, Mexico'nun iç çatışma ortamında askerî taktiklerle hareket eden, ağır silah ve teçhizat kullanan bir suç şebekesi şeklinde tanımlandığına dikkat çekiliyor. Bu yapılanmanın, örgütün sahadaki gücünü ve hükümet ile güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü çatışmaları derinleştirdiği aktarılıyor.

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

OPERASYON SONRASI GERGİNLİK

Hatırlanacağı gibi Meksika ordusu, 22 Şubat'ta Cartel Jalisco Nueva Generación'ın lideri Nemesio Oseguera Cervantes, nam-ı diğer El Mencho'yu öldüren geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, ülkede birçok eyalette blokajlar, yol kapatmalar, polis ve askeri hedeflere saldırılar dahil olmak üzere şiddet olaylarının artmasına yol açtı.

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

GÜVENLİK UYARILARI

Mexican News Daily ve uluslararası kaynaklar ülkedeki bu çatışma sonrası ABD gibi bazı yabancı hükümetlerin de vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayınladığını belirtirken, uzmanlar CJNG'nin bu tehditler ile hem yerel halkı hem de güvenlik güçlerini sindirmeye çalıştığını vurguluyor.

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi "Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
09:09
Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:43
Kanarya galibiyet peşinde İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:31
Farioli’nin Porto’su bildiğiniz gibi Önüne geleni yeniyor
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor
08:21
Sadettin Saran, Fenerbahçe’de 6. kupasını kazandı
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:42:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.