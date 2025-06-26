Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı - Son Dakika
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Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

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Kassam\'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı
26.06.2025 09:04
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Kassam\'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan 2 zırhlı aracı hedef aldı. Kassam Tugayları'nın kurduğu pusuda 7 İsrail askeri öldürülürken saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 İsrail askerinin öldüğü belirtilen pusuya ilişkin görüntüyü yayınladı.

7 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kassam'ın Telegram hesabından paylaşılan görüntüde, Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde bulunan Ali bin Ebi Talib Camii yakınlarında İsrail askerlerini taşıyan iki zırhlı aracın hedef alındığı görülüyor. Kassam, araçlara düzenledikleri saldırıda biri subay 7 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.

ÜST KAPAKLARDAN İÇERİ PATLAYICI ATILDI

Bölgede hareket halindeki İsrail askeri araçlarının yer aldığı videoda, personel taşıyıcı, tank ve buldozer ile İsrail askerleri net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde, Kassam üyesi 2 kişi zırhlı askeri araçlara yaklaşarak üst kapaklarından içeri patlayıcı atıyor. Saniyeler sonra güçlü bir patlama sesi duyuluyor ve zırhlı araç alev alıyor. Hemen ardından hedef alınan ikinci zırhlı araçtan da patlama sesi duyuluyor.

Kassam Tugayları, gün içerisindeki açıklamasında Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait asker taşıyan 2 aracı ve 2 askeri buldozeri hedef aldıklarını, araçlardan birinin tamamen yandığını duyurmuştu. Öte yandan İsrail ordusundan gün içerisinde yapılan açıklamada ise Han Yunus'ta 605. Muharebe Mühendisliği Taburundan teğmen Matan Shai Yashinovski (21), başçavuş Ronel Ben-Moshe (20), başçavuş Niv Radia (20), çavuş Ronen Shapiro (19), çavuş Shahar Manoav (21) ve çavuş Maayan Baruch Pearlstein (20) isimli 7 askerin öldüğü belirtilmişti.

İsrail Kanal 14'ün haberinde, Gazze'de dün 7 askerin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Soruşturmaya göre, ilk ulaşılan bilgilerin aksine Han Yunus'ta bir Filistinlinin zırhlı personel taşıyıcının üzerine çıkarak içerisine patlayıcı attığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • cem kılıç:
    ellerinize sağlık.. 18 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Cansınız Cannn Helal Olsun Rabbim yanınızda Olsun. 16 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ama o tank boş hacı ağbi :)) -1 7 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    kurgu bence hiç asker olmayan tanka bırakıldı umarım ben yanılıyorumdur neto savaşma sebebimiz diye soykırıma devam diye yapılmış bir dizi çekilmiş. sözde dünyaya bu şekilde kendilerini acındırıyo mallar yiyen de oluyo 1 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Serkan.. Olsun Boş Değil ama Boş Olsada O Bombaların Düştüğü Kimlerin Kafasına Düştüğünü Bir Düşün hele :))) 0 0 Yanıtla
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