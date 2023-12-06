Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bir İsrail tankını vurdu. İsabet alan tankın alev alev yandığı anlar ise kameralara yansıdı.

MERKAVA TANKINI İMHA ETTİLER

Kassam savaşçılarının, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çalışan İsrail birliklerine saldırıları sürüyor. Bu kez de İsrail yapımı Merkava tankını hedef alan Kassam savaşçıları, tankı imha etti. Hamas tarafından kaydedilen görüntülerde tanksavar füzesiyle isabet alan tankın yandığı görüldü.

6 İSRAİL ASKERİNİ VURDULAR

Kassam Tugayları, gün içinde yaptıkları açıklamada ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 6 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu. Han Yunus'un doğusunda 6 İsrail askerinin vurulduğu aktarılan açıklamada, sınıra yakın Kissufim yerleşim biriminin de kısa menzilli "Rucum" füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi.

Han Yunus'un doğu bölgelerine giren İsrail güçlerine havan mermileriyle yoğun saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, aynı bölgede İsrail güçlerinin barikat kurduğu bir evin anti-personel mühimmatı ve otomatik tüfeklerle hedef alındığı belirtildi. Kassam Tugayları, Gazze sınırına yakın Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alan Raim Askeri Üssü'ne de bir dizi roket fırlatıldığını bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 83, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 16 BİN 248'E YÜKSELDİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.