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Kassam Tugayları Gazze'deki İsrail zırhlı araçlarını gafil avladı - Son Dakika
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Kassam Tugayları Gazze'deki İsrail zırhlı araçlarını gafil avladı

Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çalışan İsrail birliklerini hedef aldı. Yayınlanan yeni görüntülerde, metruk binalardan tanksavar füzesi ateşleyen Kassam savaşçıları, içinde İsrail askerlerinin bulunduğu çok sayıda zırhlı aracı havaya uçurdu.

11.12.2023 - 19:23,  Güncelleme: 19:37
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ilerleyen İsrail'e ait çok sayıda zırhlı aracı vurdu. İsabet alan zırhlı araçların alev alev yandığı anlar ise kameralara yansıdı.

İSRAİL'E AİT ZIRHLI ARAÇLARI BİRER BİRER AVLADILAR

Kassam savaşçılarının, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çalışan İsrail birliklerine saldırıları sürüyor. Bu kez de zırhlı araçları hedef alan Kassam savaşçıları, çok sayıda aracı imha etti. Hamas tarafından kaydedilen görüntülerde tanksavar füzesiyle isabet alan zırhlı araçların yandığı görüldü.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail zırhlı araçlarını havaya uçurdu

40 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan Kassam Tugayları, son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdüklerini, 44 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tüm cephelerinde 44 askeri aracı tamamen veya kısmen imha ettik." ifadelerine yer verildi.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail zırhlı araçlarını havaya uçurdu

Açıklamada, "bubi tuzakları ile çok sayıda binanın havaya uçurulduğu, İsrail güçlerine ait saha komutanlığı merkezinin hedef alındığı, askerlerin toplandığı alanların havan topları ve kısa menzilli roketlerle hedef alındığı" bilgisine yer verildi. Öte yandan İsrail henüz buna ilişkin açıklama yapmadı.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail zırhlı araçlarını havaya uçurdu

GAZZE'DE CAN KAYBI 18 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 cenaze ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti. Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 205'e, yaralıların sayısının da 49 bin 645'e çıktığını bildirdi.

Kassam Tugayları Gazze\'deki İsrail zırhlı araçlarını gafil avladı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Israil in pes etmesine az kaldi sabredin Yanıtla 44 3

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kassam Tugayları Gazze'deki İsrail zırhlı araçlarını gafil avladı - Son Dakika
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