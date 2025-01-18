Katar\'dan Gazze için Ateşkes Açıklaması

Dünya

KATAR Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ateşkes anlaşmasının yarın sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Açıklamasında, "Anlaşmanın tarafları ve ara bulucular tarafından koordine edildiği üzere, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes 19 Ocak Pazar günü yerel saatle 8: 30'da başlayacaktır. Bölge sakinlerine tedbirli olmalarını, azami dikkat göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.