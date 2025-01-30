Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

Geniş Video İzle

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

30.01.2025 13:24  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de büyük bir değişim yaşanırken Devlet Başkanlığı görevine ise dün Ahmed eş- Şara getirilmişti.

DEVLET BAŞKANI ŞARA KARŞILADI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Esad rejiminin devrildiği Suriye'ye geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen Al Thani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı.

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

ESAD SONRASI KRİTİK ZİYARET

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı. Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

SURİYE'DE ZAFER KONFERANSI DÜZENLENDİ

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti. Konferansta konuşan Şara, "Allah'ın yardımıyla zinciri kırdık, eziyet çekenleri özgürleştirdik ve (başkent) Şam'ın üzerinden zillet ve aşağılık tozlarını attık. Suriye'nin güneşi yeniden doğdu" demişti. Şara, "Bugün Suriye'nin öncelikleri, iktidar boşluğunu doldurmak, iç barışı korumak, devlet kurumlarını inşa etmek, ekonomik kalkınma altyapısını oluşturmak ve Suriye'nin uluslararası ve bölgesel prestijini yeniden kazandırmaktır." ifadesini kullanmıştı.

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

"HALKIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN BİR KİMLİK ÇİZDİK"

Şeybani de Suriye halkının beklentilerini yansıtan bir kimlik ortaya koyduklarını söyleyerek, halkın beklentilerini karşılayan bir Suriye kimliği çizmeyi başardıklarını kaydetti. Şeybani, Suriye dış politikasının temel amacının, karşılıklı işbirliği, saygı ve stratejik ortaklıklar temelinde şekillenen bölgesel ve uluslararası ortam oluşturmaya katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

ORDU, GÜVENLİK BİRİMLERİ VE PARLAMENTO FESHEDİLDİ

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu. Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu. 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı. Abdülgani, her yıl 8 Aralık tarihinin Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiğini belirterek, "Baas Partisi ve ona bağlı tüm komite, komisyon, kurum ve organizasyonları geri kurulmayacak şekilde feshediyoruz." ifadelerini kullandı. Abdülgani, (Baas rejimine karşı savaşan) grupların feshedilerek, devlet çatısı altına gireceğini belirtti. Şara'nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi Şam, Humus, Lazkiye, İdlib ve Hama illerinde kutlandı.

Katar Emiri Al Thani, Suriye\'yi ziyaret eden ilk lider oldu
Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Suriye, Katar, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ŞAHİN YUNUS SIRMA:
    ŞARA Bana Güven Vermiyor Nedense, Umarım ABD nin Oyunu Çıkmaz.. 16 37 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hadi katar eller cebe yardim edin suriyeye 29 3 Yanıtla
  • Arafat77:
    bu hafta reis gider 17 3 Yanıtla
  • monşer null:
    kalleş Dünya 5 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îki TERÖRIST 0 3 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Allah sizden razı olsun Şeyh. Suriye ve Gazze için yaptıklarınız unutulmaz. Allah sizi belalardan korusun. Bir de bu ikisinin yeniden inşaası için yardım ederseniz tam olur. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:52:58. #1.13#
SON DAKİKA: Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.