Katar Emiri Al Thani, Suriye\'yi ziyaret eden ilk lider oldu

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de büyük bir değişim yaşanırken Devlet Başkanlığı görevine ise dün Ahmed eş- Şara getirilmişti.

DEVLET BAŞKANI ŞARA KARŞILADI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Esad rejiminin devrildiği Suriye'ye geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen Al Thani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı.

ESAD SONRASI KRİTİK ZİYARET

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı. Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

SURİYE'DE ZAFER KONFERANSI DÜZENLENDİ

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti. Konferansta konuşan Şara, "Allah'ın yardımıyla zinciri kırdık, eziyet çekenleri özgürleştirdik ve (başkent) Şam'ın üzerinden zillet ve aşağılık tozlarını attık. Suriye'nin güneşi yeniden doğdu" demişti. Şara, "Bugün Suriye'nin öncelikleri, iktidar boşluğunu doldurmak, iç barışı korumak, devlet kurumlarını inşa etmek, ekonomik kalkınma altyapısını oluşturmak ve Suriye'nin uluslararası ve bölgesel prestijini yeniden kazandırmaktır." ifadesini kullanmıştı.

"HALKIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN BİR KİMLİK ÇİZDİK"

Şeybani de Suriye halkının beklentilerini yansıtan bir kimlik ortaya koyduklarını söyleyerek, halkın beklentilerini karşılayan bir Suriye kimliği çizmeyi başardıklarını kaydetti. Şeybani, Suriye dış politikasının temel amacının, karşılıklı işbirliği, saygı ve stratejik ortaklıklar temelinde şekillenen bölgesel ve uluslararası ortam oluşturmaya katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

ORDU, GÜVENLİK BİRİMLERİ VE PARLAMENTO FESHEDİLDİ

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu. Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu. 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı. Abdülgani, her yıl 8 Aralık tarihinin Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiğini belirterek, "Baas Partisi ve ona bağlı tüm komite, komisyon, kurum ve organizasyonları geri kurulmayacak şekilde feshediyoruz." ifadelerini kullandı. Abdülgani, (Baas rejimine karşı savaşan) grupların feshedilerek, devlet çatısı altına gireceğini belirtti. Şara'nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi Şam, Humus, Lazkiye, İdlib ve Hama illerinde kutlandı.