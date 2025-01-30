Katar Emiri Suriye\'yi Ziyaret Eden İlk Lider Oldu

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KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Sani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Suriye'yi ziyaret etti. Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Al Sani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara karşıladı. Havalimanındaki karşılamaya Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı. Al Sani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.