Katar, İran'ın esir pilot iddialarını reddetti - Son Dakika
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Katar, İran'ın esir pilot iddialarını reddetti

Katar, İran\'ın esir pilot iddialarını reddetti
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Katar, İran'ın üç pilotun esir alındığına dair açıklamalarını yanıltıcı olarak nitelendirdi.

KATAR yönetimi, İran'ın ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sırasında düşen savaş uçaklarındaki 3 pilotun esir alındığı yönündeki açıklamalarını reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı, iddiaları 'yanıltıcı' olarak nitelendirerek olay sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında sadece bir pilotun cenazesine ulaşıldığını ve İran'a teslim edildiğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın 3 pilotun Katar güçleri tarafından esir alındığı yönündeki beyanlarına yanıt verdi. El-Ensari, bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan diplomatik çabaların sürdüğü bir dönemde ortaya atılan iddiaların şaşkınlık yarattığını belirterek, "İranlı pilotların alıkonulduğuna dair dolaşan iddiaları kesin bir dille reddediyor ve bu yanıltıcı açıklamalardan şaşkınlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mart ayında yaşanan olayın detaylarına değinen Sözcü el-Ensari, İran uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğini ve hedefin yörüngesinin teyit edilmesinin ardından pilotlarla iletişim kurulmaya çalışıldığını aktardı. Çağrılara yanıt alınamaması üzerine angajman kuralları ve uluslararası hukuk çerçevesinde ülke topraklarını savunmak için gerekli tedbirlerin alındığını (vurularak düşürüldüğünü) vurgulayan el-Ensari, durumun o dönemde resmi kanallar aracılığıyla da açıklandığını kaydetti.

Olayın ardından Katar arama kurtarma ekiplerinin bölgede görev yaptığını belirten el-Ensari, çalışmalar sonucunda yalnızca bir pilotun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. El-Ensari, cenazenin teslimi için uluslararası insancıl hukuk hükümleri uyarınca İran tarafıyla koordinasyon sağlandığını hatırlattı. Ayrıca, nisan ayında İranlı bir heyetin arama kurtarma operasyonunun detayları hakkında bilgilendirilmek üzere Katar'a davet edildiğini ancak Tahran yönetiminin bu davete yanıt vermediğini açıkladı.

İRAN'IN 'ESİR PİLOT' AÇIKLAMASI

İran Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak mart ayında Katar'daki askeri üslere düzenlenen operasyon sırasında düşen Su-24 tipi savaş uçaklarındaki 3 pilotun sağ kurtulduğunu açıklamıştı.

Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) yazdığı mektupta; hava savunma sistemlerinin isabet etmesi sonucu bir pilotun hayatını kaybettiğini, üç pilotun ise yaklaşık 6 aydır Katar güçlerince esir tutulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Katar, İran'ın esir pilot iddialarını reddetti - Son Dakika

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