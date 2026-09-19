Katar Uluslararası Medya Ofisi, Hamas'a hiçbir zaman para aktarılmadığını bildirdi - Son Dakika
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Katar Uluslararası Medya Ofisi, Hamas'a hiçbir zaman para aktarılmadığını bildirdi

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Katar Uluslararası Medya Ofisi, Hamas\'a hiçbir zaman para aktarılmadığını bildirdi
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Katar Uluslararası Medya Ofisi, İsrail basınındaki Gazze'ye sağlanan insani yardım iddialarını asılsız buldu. Ofis, Hamas'a hiçbir zaman para aktarılmadığını, yardımların İsrail makamlarıyla koordine edilerek Filistinli sivillere ulaştırıldığını bildirdi.

KATAR Uluslararası Medya Ofisi, Hamas'a hiçbir zaman para aktarılmadığını belirterek, İsrail basınında Gazze'ye sağlanan insani yardımlara ilişkin yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve tüm yardımların İsrail makamlarıyla koordine edilerek Filistinli sivillere ulaştırıldığını bildirdi.

Katar Uluslararası Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail medyasında Katar'ın Gazze'ye sağladığı insani yardımlara ilişkin yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Söz konusu iddiaların İsrail'deki aşırı sağcı unsurlar ve siyasi figürler tarafından iç siyasetteki başarısızlıkların üzerini örtmek amacıyla ortaya atıldığı belirtilerek, Katar'ın bir 'günah keçisi' olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Katar'ın Hamas'a hiçbir zaman para sağlamadığı vurgulanan açıklamada, yardımların İsrail makamları ve uluslararası ortaklarla koordine edilen mekanizmalar aracılığıyla doğrudan Filistinli sivillere yönlendirildiği kaydedildi. Önceki yardım mekanizmaları kapsamında gıda, ilaç ve yakıt gibi ürünlerin yanı sıra tüm mali yardımların da Gazze'ye girmeden önce İsrail'den geçtiği hatırlatılarak, hiçbir yardımın Katar tarafından doğrudan teslim edilmediği, dağıtımın Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları tarafından İsrail yetkililerinin koordinasyonunda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Katar tarafından sağlanan yardımların geçmişte İsrail güvenlik kurumlarının katılımıyla ve birbirini izleyen İsrail hükümetleri döneminde İsrailli liderlerden kamuoyu önünde destek gördüğü belirtilen açıklamada, bu resmi mekanizmaların dışında Hamas'a ulaşmış olabilecek hiçbir fonun Katar ile bir ilgisi bulunmadığı vurgulandı.

İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde Katar karşıtı kampanyaların yoğunlaştığına dikkat çekilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar, yıllardır İsrail yanlısı medya, lobiciler, hukukçular ve düşünce kuruluşlarını içeren kapsamlı bir kampanyanın hedefi olmuştur. İsrail'de seçimler yaklaşırken, siyasetçilerin dikkatleri iç siyasetteki eksikliklerinden başka yöne çekme çabaları nedeniyle bu kampanyanın şiddetlendiğini görüyoruz. Katar'ın İsrail'in iç siyasetine müdahil olma gibi bir amacı yoktur; ancak ülkemiz hakkındaki asılsız iddiaların siyasi çıkarlar için kullanılması karşısında da sessiz kalmayacağız. Bu durum, Katar'ın acil insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinlilere verdiği desteği zayıflatmayacaktır. Katar, bölgede çatışmaları sona erdirme ile kalıcı barış ve güvenliği sağlama yolu olarak ara buluculuk ve diplomasiye olan bağlılığını sürdürmektedir."

Kaynak: DHA
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