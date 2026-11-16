Galler Prensesi Kate, William ile Hindistan'da: Çiftin 4 yıl aradan sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti - Son Dakika
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BBC

Galler Prensesi Kate, William ile Hindistan'da: Çiftin 4 yıl aradan sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti

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Galler Prensesi Kate, William ile Hindistan\'da: Çiftin 4 yıl aradan sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti
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Kanser tedavisi sürecinde yurt dışı programlarını sınırlayan Galler Prensesi Kate, eşi Prens William ile birlikte üç günlük ziyaret için Mumbai'ye ulaştı. Çiftin birlikte çıktığı ilk resmi yurt dışı gezisi dört yıl sonra gerçekleşti. Programın önemli durağı, çarşamba günü Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşme.

Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton, üç günlük ziyaret için Hindistan'ın Mumbai kentine geldi. Çift, dört yıl aradan sonra ilk kez birlikte resmi bir yurt dışı gezisine çıktı, BBC'nin haberine göre.

Kate Middleton'ın kanser tedavisi, son yıllarda yurt dışı programlarını sınırlamıştı. Prenses bu hafta eşinin yanında birkaç etkinliğe katılacak.

MODİ GÖRÜŞMESİ PROGRAMA SON ANDA EKLENDİ

Ziyaretin en dikkat çeken başlığı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşme. Bu görüşme, Modi'nin Filipinler gezisinden zamanında döneceğini doğrulamasının ardından kraliyet programına sonradan eklendi. Çift, çarşamba günü görüşme için Mumbai'den Yeni Delhi'ye uçacak.

William ve Kate, Modi ile en son 2016'da Hindistan ve Butan'ı kapsayan yedi günlük gezileri sırasında bir araya gelmişti. Kensington Sarayı sözcüsü, görüşmenin Prens William'ın uluslararası alanda giderek büyüyen rolü açısından önemli olduğunu söyledi.

BEŞ PROJEYE 1'ER MİLYON STERLİN ÖDÜL

Programdaki etkinliklerin çoğu, Prens William'ın kurduğu Earthshot Ödülü ile ilgili. Ödül, iklim sorunlarına en iyi çözümü getiren beş projeye 1'er milyon sterlin veriyor. Adaylar arasında Hindistan'da elektrikli çekçeklerin sayısını artırmayı hedefleyen bir proje ile orman yangınlarını NASA'dan daha hızlı tespit edebilen bir sistem de var.

Kraliyet sözcüsü, "Prenses, prensin Earthshot ile başardıklarından büyük gurur duyuyor ve yılın en önemli anlarından birinde onun yanında olmayı dört gözle bekliyor" dedi.

TÖRENDE TAKE THAT SAHNE ALACAK

Ödül törenini Hindistan'ın en tanınmış yönetmenlerinden Karan Johar sunacak. Törende Take That grubu sahne alacak; konuklar arasında oyuncu Rami Malek ve Avustralyalı doğa korumacı Robert Irwin de bulunacak.

Prens William, Mumbai'ye varışının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın Earthshot'ta diğer bütün ülkelerden daha fazla finalist ve kazanan çıkardığını belirtti. Çift, Mumbai'de çevre, kriket, genç aileler ve Bollywood film sektörüyle ilgili etkinliklere de katılacak.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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SON DAKİKA: Galler Prensesi Kate, William ile Hindistan'da: Çiftin 4 yıl aradan sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti - Son Dakika
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