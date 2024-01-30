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Yaşlı bir şair, Pantnagar Kavya Mahotsav adlı şiir festivalinde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşlı bir şair, Pantnagar Kavya Mahotsav adlı şiir festivalinde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uttarakhand'ın Pantnagar bölgesinde düzenlenen şiir festivalinde sahnede kalp krizi geçiren Subhash Chaturvedi isimli şair, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Emekli bir muhasebe yardımcısı olan Chaturvedi'nin cenazesi köyüne götürüldü. Bu olay, Haryana'da yaşanan benzer bir ölümle dikkat çekti.

Yaşlı bir şair, Pantnagar Kavya Mahotsav adlı şiir festivalinde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
30.01.2024 - 13:16,  Güncelleme: 13:28
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Uttarakhand'ın Pantnagar bölgesinde, yaşlı bir şair, G. B. Pant Tarım ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 'Pantnagar Kavya Mahotsav' adlı şiir festivalinde sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Şair Subhash Chaturvedi, aniden yere çakıldığı anı gösteren sosyal medyada dolaşan bir video ile dikkat çekti. Olayın ardından Chaturvedi, distrikt hastanesine kaldırıldı ancak varışında ölü ilan edildi. Emekli bir muhasebe yardımcısı olan ve 2014 yılında emekli olan Chaturvedi'nin cenazesi, kökeni olan Mathura'ya götürüldü. Bu üzücü olay, Haryana'nın Bhiwani bölgesinde 22 Ocak'ta Ramlila oyununda sahnede yaşamını yitiren Harish Mehta'nın ölümüyle benzerlik gösteriyor.

Hindistan'ın Uttarakhand'ın Pantnagar bölgesinde, yaşlı bir şair katıldığı şiir festivalinde sahnede şiir okuduğu sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Pantnagar Tarım ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen şiir festivali, cesur Hint askerlerine saygı göstermek amacıyla gerçekleştirilmiş ve 'Pantnagar Kavya Mahotsav' adını taşımıştı.

Şair Subhash Chaturvedi adındaki kişi, olay yerinde ölü ilan edildikten gömülmek için sonra kendi köyüne götürüldü. 2014 yılında emekli olan Chaturvedi, Pantnagar Üniversitesi'nde Muhasebe Yardımcısı olarak görev yapmış ve Jawahar Nagar'da yaşamıştı.

Benzer bir olayda, 22 Ocak'ta Haryana'nın Bhiwani bölgesinde, bir Ramlila oyununda Lord Hanuman'ı canlandıran bir adam performans sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Harish Mehta adlı kişi, performans sırasında kalp krizi geçirdiği bildirilmişti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Yaşlı bir şair, Pantnagar Kavya Mahotsav adlı şiir festivalinde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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